MacBook Pro 2016: Nutzer klagen über Tastaturprobleme

Im Oktober letzten Jahres stellte Apple das MacBook Pro mit Touch Bar auf einer eigenen Keynote vor. Neben zahlreichen Änderungen im Inneren integrierte Apple auch eine neue Tastatur in das Notebook. Diese verfügt über eine Weiterentwicklung des Butterfly-Mechanismus, welcher bereits im 12-Zoll-MacBook verbaut wurde. Die Butterfly-Tastaturtechnik stellte sich allerdings als sehr anfällig gegenüber Staub und Abnutzungserscheinungen heraus.Mit der Vorstellung der zweiten Generation von Butterfly gingen die meisten Anwender davon aus, dass Apple dieses Problem gelöst habe und die Tastatur nun robuster konstruiert wäre. Diese Vermutung entspricht aber neuesten Erkenntnissen nach nicht der Wahrheit. So berichten Anwender sowohl in unserem Forum (Link: ) als auch auf Apples Support-Webseite über defekte Tasten. Bei weiteren Tasten könne man ein ungewöhnliches Knirschen während des Tastenanschlages vernehmen.Apples Support-Team empfiehlt sowohl im Online-Chat als auch im Apple Store, die Tastatur zu reinigen. Dazu können Anwender mit einer Druckluft-Dose (Amazon: ) an der Tastatur entlangfahren und so Fremdkörper unter der Tastatur entfernen. Diese Methode ist aber wohl nur bei den wenigsten Nutzern erfolgreich. Sitzt der Schmutz zu fest oder besteht ein Defekt im Inneren, hilft nur eine Reparatur seitens Apple. Einigen Anwendern zufolge tauscht Apple das MacBook Pro mit Touch Bar komplett aus, wohingegen das neue MacBook Pro mit herkömmlichen Funktionstasten im Apple Store repariert oder eingeschickt wird.In der Redaktion besitzen wir zwei MacBook Pro mit Touch Bar. Während das eine schon nach kurzer Zeit eine Ersatztaste benötigte, hat das andere nicht mit derartigen Probleme zu kämpfen, obwohl es wegen der Redakteurstätigkeit mehrere Stunden pro Tag aktiv genutzt wird (zum Langzeit-Bericht: ). Das ebenfalls genannte "Knirschen" während eines Tastenanschlages ist allerdings bei beiden Geräten zu replizieren. Dies obwohl das MacBook Pro sehr vorsichtig behandelt und von Zeit zu Zeit gereinigt wird. Zum Schutz vor Staub nutze ich beispielsweise eine Lederhülle, die das Gerät bei Nichtbenutzung vollständig umschließt (Amazon: ).Weiterführende Links: