LaCie Bolt SSD für Thunderbolt 3 mit bis zu 2,8 GB/s

Passend zu Apples Vorstellung der neuen MacBook Pro mit Thunderbolt 3 hat LaCie neue Speicherlösungen für den in USB-C integrierten Thunderbolt-Standard vorgestellt. Highlight ist dabei die externe PCI-Express-SSD Bolt3, mit der Transferraten von bis zu 2.800 MB pro Sekunde möglich sind. Zum Einsatz kommen dafür zwei M.2-SSDs, die im RAID 0 kombiniert eine Speicherkapazität von 2 TB bieten.Neben der Lesegeschwindigkeit von 2,8 GB pro Sekunde kann sich aber auch die Schreibgeschwindigkeit von bis 2,2 GB pro Sekunde sehen lassen. Damit ist laut Hersteller die schnelle Transkodierung von RAW-Material aus RED- oder Blackmagic-Filmkameras in 4K- bis 6K-Qualität oder die Übertragung von 4K ProRes 4444 XQ in wenigen Minuten möglich.Da in solchen Fällen nie genug Speicherplatz vorhanden sein kann, bietet LaCie auch größere RAID-Lösungen mit bis zu 12 SATA-Speichergeräten an. Die 12big für Thunderbolt 3 kann so bis zu 120 TB Speicherkapazität und Transferraten von bis zu 2,6 GB pro Sekunde zur Verfügung stellen. Im Fall der neuen 6big für Thunderbolt 3 sind bis zu 60 TB und 1,4 GB pro Sekunde möglich.Zunächst soll die neuen LaCie-Modell im Fachhandel erscheinen, bevor sie später auch bei Amazon erhältlich sind. Angesichts der Preise ist dies nicht verwunderlich. So liegt die unverbindliche Preisempfehlung für die Bolt3 bei 2.249 Euro (2 TB). Der Preis der 6big für Thunderbolt 3 beginnt bei 2.899 Euro (24 TB), während die 12big für Thunderbolt 3 ab 6.199 Euro (48 TB) zu haben ist. Zusätzlich gibt es noch robuste Peli-Transporthüllen für den Außeneinsatz zu Preisen ab 320 Euro.