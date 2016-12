LG UltraFine 5K Display: Mit älteren Macs in geringerer Auflösung kompatibel

3840 x 2160 mit 60 Hz

Gestern ging es Schlag auf Schlag, was das LG UltraFine 5K Display betrifft - am morgen wurde noch berichtet, dass LG mit einer weiteren Verzögerung der Auslieferung des Bildschirmes rechnete. Wenige Stunden später schaltete Apple allerdings die Bestelloption im Online Store frei, sodass Kunden erste Bestellungen zu einem Preis von 1049 Euro platzieren konnten.Das LG UltraFine 5K Display ist von LG in Kooperation mit Apple speziell für den Einsatz in Verbindung mit dem neuen MacBook Pro entworfen worden, jetzt stellt sich allerdings heraus, dass der Bildschirm auch mit älterer Mac-Hardware kompatibel ist. Hierfür benötigt man einen „Thunderbolt 3 auf Thunderbolt 2“-Adapter. Dieser ist aktuell für 35 Euro im Apple Online Store verfügbar.Mit älterer Mac-Hardware reduziert sich allerdings die maximal darstellbare Auflösung des LG UltraFine 5K Display auf 4K-Niveau. Die Bild-Wiederholungsrate liegt bei 60 Hz. Folgende Hardware wird von dem Monitor unterstützt:- Mac Pro (Late 2013)- MacBook Pro (Retina, 15-Zoll, Mid 2014) und neuer- MacBook Pro (Retina, 13-Zoll, Early 2014) und neuer- iMac (Retina, 27-Zoll, Late 2014) und neuer- iMac (Retina, 21.5-Zoll, Late 2015)- iMac (21.5-Zoll, Late 2015)- MacBook Air (13-Zoll, Early 2015)- MacBook Air (11-Zoll, Early 2015)- Mac mini (Late 2014)Für die Ansteuerung des Bildschirms benötigt der Mac die Betriebssystem-Version macOS Sierra 10.12.1 oder neuer sowie Thunderbolt 3 oder Thunderbolt 2 mit entsprechendem Adapter.Zusätzlich verlängerte das kalifornische Technik-Unternehmen gestern die Rabatt-Aktion, bei der USB-C-Adapter und auch die neuen LG UltraFine 5K Display und LG UltraFine 4K Display rabattiert erhältlich sind. Das 5K-Display ist bis zum 31. März für 1049 Euro statt der üblichen 1399 Euro zu haben. Mittlerweile ist die Lieferzeit auf vier bis sechs Wochen gestiegen, am gestrigen Abend lag diese noch bei zwei bis vier Wochen. Im Lieferumfang befindet sich neben dem eigentlichen Bildschirm noch ein Thunderbolt-3-Kabel mit einer Länge von zwei Metern, sowie ein Netzkabel, ein VESA Cover und die Bedienungsanleitung.Weiterführende Links: