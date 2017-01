Kamera mit HomeKit: Withings Home Plus

Withings stellt seit einigen Jahren verschiedene Heimautomations-Produkte her, die unter dem Dach des Smart Home angesiedelt sind. Zu nennen wären beispielsweise intelligente Thermometer für den Innen- und Außenbereich sowie fernsteuerbare Steckdosen oder Überwachungskameras. Von letzteren hat der Hersteller nun ein Nachfolgemodell vorgestellt, welches einige neue Funktionen besitzt, die sie zu weit mehr machen als einem reinen Überwachungsgerät.Die Withings-Home-Plus-Kamera unterstützt somit in der neuesten Version Apples HomeKit-Schnittstelle. Die Steuerung der Kamera ist also über die iOS HomeKit-App durchführbar. Bei der Withings Home Plus handelt es sich strenggenommen um eine Überwachungskamera mit einigen Umweltsensoren. Allerdings hat sie viele weitere Möglichkeiten, da eine Zwei-Wege-Kommunikation implementiert wurde. So sieht man beispielsweise auf dem Smartphone-Display das Live-Video der verbauten HD-Kamera und hört ebenfalls den aufgenommenen Ton. Ebenfalls kann die Kamera aber auch den Ton des Smartphones wiedergeben. So lässt sich beispielsweise mit den Haustieren oder älteren Kindern sprechen, falls etwas Unvorhergesehenes geschehen ist.Wie auch einige andere Smart-Home-Hersteller hat Withings Sensoren in der Kamera verbaut, die den Volatile Organic Compound (VOC) messen. Dieser gilt unter Experten als wichtiger Indikator für die Luftqualität in einem Gebäude. Sinkt der gemessene Wert unter ein bestimmtes Level, fordert die Withings Home Plus zum Lüften auf.Neben diesen hat die Kamera aber noch viele weitere Funktionen. So bekommt man bei Bewegungen im Raum eine Benachrichtigung mit Bild auf das Smartphone geschickt und man kann die Kamera mit anderen Smart-Home-Produkten der Marke Withings koppeln. So lassen sich auf Knopfdruck verschiedene Licht- und Temperatur-Szenarien erstellen und anwenden. Desweiteren ist ein Nachtlicht verbaut.Die Withings Home Plus soll ab Februar 2017 ausgeliefert werden und zu Preisen von 199,95 Euro erhältlich sein. Alles in allem verfügt die Kamera über einige Funktionen, welche die Konkurrenz in der Kombination noch nicht anbietet. Besonders interessant ist die Withings Home Plus in Verbindung mit anderen Produkten der Marke.Weiterführende Links: