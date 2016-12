Größere Störung verschiedener iCloud-Dienste

Aktualisierung 23:01

Aktualisierung 23:32

Momentan scheint es zu einer größeren Störung des Apple iCloud-Dienstes und weiterer angeschlossenen Internet-Dienste gekommen zu sein. Apple hat bereits die eigenen System-Status-Seite aktualisiert, auf der Nutzer Störungen von Apple-Services einsehen können. Momentan ist dort allerdings nur zu lesen, dass es Probleme bei der Anmeldung am iCloud-Dienst und bei den iCloud-Web-Apps gibt.Glaubet man diversen Berichten auf Twitter und in Foren, sind allerdings fast alle Apple-Internet-Dienste betroffen. Bei einigen funktioniert iCloud Mail nicht mehr, andere können über iMessage keine Nachrichten mehr verschicken und es liegen auch Berichte vor, dass Downloads aus dem App Store nicht funktionieren.Die ersten Anzeichen einer Störung scheint es vor etwa 1-2 Stunden gegeben zu haben - viele Kunden erhielten die Aufforderung, ihr iCloud-Passwort erneut einzugeben. Dies scheiterte in den meisten Fällen aber mit dem Fehler, dass iCloud derzeitig nicht erreichbar sein.Betroffene können momentan nur abwarten, bis Apple den Dienst wieder herstellt und sollten am Mac oder iOS-Gerät keine Änderungen durchführen (vom iCloud-Account ab- und wieder anmelden zum Beispiel).: Erste Nutzer berichten, dass allmählich einzelne zuvor ausgefallene Dienste wieder erreichbar sind.: Die meisten Nutzer berichten nun, dass die gesamten Dienste wieder funktionieren.