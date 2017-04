FCC: iPhone auf US-Flügen weiterhin nur eingeschränkt erlaubt

Die Pläne zur vollen Freigabe von Smartphones auf US-Flügen werden vermutlich nicht weiter verfolgt. Die FCC, eine der zuständigen Aufsichtsbehörden in den USA, hält nach Absprache mit den Fluggesellschaften, Piloten und Flugbegleitern die geplante Regeländerung für schädlich. Fluggästen wäre es den Plänen zufolge letztendlich möglich gewesen, während des Fluges zu telefonieren.In Europa ist die Verwendung von Smartphone wie in den USA ähnlich strickt geregelt. Seit 2014 liegt es allerdings im Ermessen der Fluggesellschaften, die Nutzung von Smartphones und Tablets in jeder Phase des Fluges zu erlauben, solange sich die Geräte im funkarmen Flugzeugmodus befinden. Die meisten Fluggesellschaften erlauben seitdem die Nutzung von Smartphones während des Start- und Landevorgangs.Eine Nutzung von Smartphones oder Tablets mit aktivierter Mobilfunkverbindung ist trotz diverser Pilotprojekte bislang jedoch untersagt. Als schwierig erweist sich hierbei unter anderem die Prüfung der Verträglichkeit zwischen Mobilfunk und Bordelektronik in Bezug auf Interferenzen. Aufgrund der Zweifel soll daher der Zwang zum funkarmen Flugzeugmodus bestehen bleiben.