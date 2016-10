Empfindliches Diamantschwarz beim iPhone 7: Vorsicht auch bei Schutzfolien geboten

Aufwendig hergestellt und empfindlich

Problem mit Schutzfolien

iPhone 7 und iPhone 7 Plus sind in fünf verschiedenen Farboptionen verfügbar. Die beliebteste - wahrscheinlich weil neu und ungewöhnlich - ist das glänzende Diamantschwarz (im Original »Jet Black«). Dieses ist seit Marktstart in den meisten Apple Stores vergriffen und lässt bei Online-Bestellung noch 3 bis 5 Wochen (iPhone 7), bzw. sogar 6 bis 8 Wochen (iPhone 7 Plus) auf sich warten.In neun Stufen erfolgt Apple zufolge die Eloxierung Polierung der Oberfläche, die sich der Materialoptik des in die Jahre gekommenen Mac Pro entspricht. Dabei ist sie nicht unumstritten - schon auf der Webseite macht Apple darauf aufmerksam, dass »diamantschwarze« iPhones zu »winzigen Abnutzungserscheinungen neigen« - also kratzempfindlich sind - und deswegen in einer Schutzhülle verwendet werden sollten.Um trotz Schutzhülle auch etwas von der besonderen Oberfläche eines iPhone 7 in Diamantschwarz sehen zu können, setzten viele Käufer daher auf durchsichtige Schutzfolien, die auf Vorder- und Rückseite des Gerätes aufgeklebt werden. Doch auch dies führt mehreren Nutzerberichten zufolge zu Problemen: Beim Abziehen der rückseitigen Folien können sich die aufgedruckten Informationen vom iPhone lösen und an der Schutzfolie hängen bleiben (siehe Bild).Betroffen sind von diesem Problem bisher anscheinend tatsächlich nur iPhones in Diamantschwarz. Die anderen vier Farbvarianten Silber, Schwarz, Gold und Roségold haben offensichtlich kein Problem mit den Gehäuseschutzfolien. Außerdem beziehen sich die bisherigen Berichten hauptsächlich auf Plus-Modelle mit 5,5-Zoll-Display. Allerdings reicht bei diesen bereits ein nur kurzzeitiges Anbringen der Klebefolien aus, um die Buchstaben abziehen zu können.Auf der iPhone-Rückseite findet sich der »iPhone«-Schriftzug, Informationen zu Hersteller und Produktionsort, die CE-Kennzeichnung und weitere regulatorische Hinweise. iPhone-Modelle in den anderen vier Farbvarianten Silber, Schwarz, Gold und Roségold. Wer sich ein iPhone 7 in Diamantschwarz zugelegt oder bestellt hat und möglichst lange ein tadelloses Äußeres seines Smartphones anstrebt, sollte sicherheitshalber von Schutzfolien Abstand nehmen und eine richtige Schutzhülle wählen. Eine Übersicht passender Produkte haben wir in diesem Artikel für Sie zusammengestellt: Weiterführende Links: