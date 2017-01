Ein Stück transparenter: Apple öffnet sich KI-Forschungsgruppe von Google & Co.

AI-Forscher von Microsoft, IBM, Facebook und Google DeepMind

Als im September vergangenen Jahres die »Partnership on AI« gegründet wurde, in dem sich die großen IT-Firmen Amazon, Facebook, Google, IBM und Microsoft zusammengeschlossen haben, glänzte Apple durch Abwesenheit. Damals hieß es, Cupertino habe sich bewusst gegen eine Teilnahme entschieden, womöglich weil der Konzern die Bemühungen der anderen als bloße Marketingmaßnahme ansehe. Erklärte Ziele der Partnerschaft sind Forschungsförderung, »Best Practice«-Empfehlungen - und die Publikation von Forschungsergebnissen unter freier Lizenz.Möglicherweise war auch der letzte Punkt ein Hemmnis für Apple. Doch jetzt, so will es Bloomberg erfahren habe, bereitet sich Cupertino darauf vor, dem Projekt der Konkurrenz doch noch beizutreten. Der Schritt wird dadurch erleichtert, dass just die Forscher für künstliche Intelligenz (KI) bei Apple ohnehin durchgesetzt haben, künftig am wissenschaftlichen Diskurs teilzunehmen und zu publizieren (MTN berichtete: ). Erste Forschungsschriften sind bereits verfügbar. In letzter Zeit kam immer wieder die Diskussion auf, ob und inwieweit Mitarbeiter Apple den Rücken kehren, weil sie über ihre Arbeit nicht sprechen, geschweige denn publizieren dürfen, was für Wissenschaftler denkbar ungünstige Bedingungen sind.So kann sich die Fachwelt womöglich bald mehr Informationen über künstliche Intelligenz aus dem Hause Apple freuen. Das meistgenannte Beispiel, wo KI schon heute in iPhone, iPad und Mac vorkommt, ist die Gesichts- und Objekt-Erkennung in der Fotos-App. Auch der stetig vorangetriebene Ausbau des virtuellen Assistenten Siri, die Forschung über die Erfassung von Gesundheitsdaten sowie die vermutete Arbeit an einer Apple-Car-Software fallen in diesen Bereich.Bloomberg zufolge dürfte Apple den Beitritt zur »Partnership on AI« noch in dieser Woche verkünden. Die bisherigen Mitglieder haben angekündigt, auch für einen Beitritt von anderen Branchengrößen wie Twitter, Baidu oder Intel zu werben.Weiterführende Links: