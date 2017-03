Ein Sonder-Mac hat Jahrestag: 20 Jahre 20th Anniversary Mac

Aus der MTN-Galerie, ein "TAM" als Jukebox Aus der MTN-Galerie, ein "TAM" als Jukebox

Immer wenn ein Apple-Produkt vor einem runden Jahrestag steht, gibt es Spekulationen, ob zu diesem Anlass nicht möglicherweise ein Sondermodell ansteht. Angesichts des bevorstehenden zehnten Geburtstags des ersten iPhones heißt es beispielsweise, das kommende Spitzenmodell könnte die Bezeichnung "iPhone X" tragen und damit auf ein Jahrzehnt Apple-Smartphones hindeuten. Ein Sondermodell, ganz gleiche welcher Produktkategorie, passt allerdings gar nicht in Apples Philosophie. Auch wenn es inzwischen in jeder Baureihe zahlreiche verschiedene Modelle gibt und manch einer beklagt, es werde langsam unübersichtlich, so wird Apple wohl kaum ein auf kurze Zeit im Sortiment angelegtes Spezialmodell setzen. Erst einmal in der Unternehmensgeschichte handelte Apple anders - nämlich vor 20 Jahren, als der 20th Anniversary Mac auf den Markt kam.Wie der Name suggerierte, wollte Apple damit 20 Jahre Apple-Computer feiern - wohl gemerkt nicht 20 Jahre Mac, denn der erste Macintosh erschien erst 1984 und nicht schon 1977. Mit dem speziellen Geburtstags-Mac bot Apple ein optisch wie funktionell futuristisches Gerät an. Es handelte sich um den ersten Flachbildschirm in einem Desktop-Mac, außerdem verbaute Apple ein Trackpad. Der Preis fiel allerdings exorbitant hoch aus. 7499 Dollar musste man für den Twentieth Anniversary Mac auf den Tisch legen, erhielt dafür aber nicht nur vergleichsweise viel Rechenleistung, sondern auch ein hervorragendes Soundsystem.Ziemlich genau ein Jahr blieb der Twentieth Anniversary Mac im Sortiment, bis er dann im März 1998 eingestellt wurde. Insgesamt gingen nur rund 12.000 Geräte an die Kunden, es handelt sich daher inzwischen um ein etwas selteneres Sammlerstück. Die Ankündigung erfolgte übrigens auf der MacWorld Expo San Francisco im Jahr 1997 - also jener Veranstaltung, auf der Steve Jobs sein Bühnen-Comeback bei Apple gab und eine erste Strategie zum Wiederaufbau Apples vorstellte. Angesichts seiner Körpersprache während der Demonstration des neuen Macs kann man aber bezweifeln, dass er übermäßig begeistert von der Sonderedition war...