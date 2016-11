Die neue Apple-Music-Oberfläche unter der Lupe: Apples zweiter Designversuch

Abonnieren, Einrichten und der Für-Dich-Bereich

Apple-CEO Tim Cook kündigte Apple Music auf der WWDC 2015 vollmundig als „nächstes Kapitel der Musikgeschichte“ an. Apple Music ändere die Art, wie Menschen Musik erleben.Die Reaktionen von Experten und Anwendern waren zwiespältig. Zwar wurde Apples überfälliger Einstieg in das Musikstreaming-Geschäft begrüßt. Viele Anwender empfanden die Benutzeroberfläche von Apple Music aber als unübersichtlich und verwirrend. Sie passe so gar nicht zu Apples auf Simplizität und Eleganz basierendem Design-Credo.Apple reagierte ein Jahr später auf die anhaltende Kritik mit einer Neugestaltung der kompletten Apple-Music-Oberfläche. Seit der Veröffentlichung von iOS 10 und iTunes 12.5.1 steht Apple-Music-Nutzern das neue Interface zur Verfügung. Größere Schriften und deutlicher voneinander getrennte Bereiche sollen für mehr Übersicht sorgen.MacTechNews zeigt, wo jetzt welche Apple-Music-Funktion zu finden ist und beantwortet die Frage, für welches Feature das deutlich preisgünstigere iTunes Match bereits ausreicht.Wer Apples Musik-Streamingdienst nutzen möchte, muss dazu ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen. Anders als bei Konkurrenten wie Spotify gibt es keine werbefinanzierte Gratisvariante.In macOS führt der Weg über die iTunes-App. Der Nutzer wählt zunächst im Feld links unter der Play-Anzeigeund klickt darauf den Für-Dich-Reiter. In der Für-Dich-Oberfläche geht es viazu Apple Music.In iOS 10 führt der Weg zum Apple-Music-Abo über die Musik-App. In der unteren Leiste wählt der Anwenderund gelangt so zum Feld. Wenn die Musik-App das Für-Dich-Icon nicht zeigt, kann es sein, dass Apple Music deaktiviert ist. Unterlässt sich das prüfen.muss aktiviert sein.Der Nutzer hat drei Abo-Optionen zur Wahl:Das Familien-Abo unterstützt bis zu sechs Personen. Übergibt es noch die vierte Variantefür Nutzer, die Apple Music beispielsweise über einen Telekom-Vertrag beziehen Wer Apple Music bereits abonniert und die Abo-Art ändern möchte, macht das in iOS über. Auf dem Mac geht es via iTunes:Um dem Nutzer möglichst passende Musikvorschläge zu machen, fragt Apple Music während des Einrichtungsprozesses nach dem persönlichen Musikgeschmack. Eine Fülle von Kreisen zeigt die unterschiedlichsten Genres und diverse Künstler, aus denen der Nutzer die persönlichen Favoriten auswählt.Im Hintergrund analysiert Apple Music derweil die Musik-Mediathek des Nutzers, um mehr über dessen Hörgewohnheiten zu erfahren und die Lieder mit der iCloud-Musikbibliothek abzugleichen.Der Für-Dich-Bereich von Apple Music ist in zwei Sektionen unterteilt: Empfehlungen und Connect. Der Nutzer erhält darüber Empfehlungen, die sich am persönlichen Musikgeschmack orientieren. Über den Social-Media-Dienst Connect können Anwender – ähnlich wie auf Facebook und Twitter – ihren Lieblingskünstlern folgen.Apple Music analysiert den Musikgeschmack des Nutzers anhand dreier maßgeblicher Faktoren: Die lokal gespeicherte iTunes-Library, die Nutzerangaben bei der Einrichtung hinsichtlich bevorzugter Musiker sowie Genres und die via Apple Music gehörten Lieder. Anhand dessen präsentiert Apples Streamingdienst jeden Tag andere Playlisten und Albumvorschläge. Inhaltlich orientieren sich die Musikvorschläge an den Lieblingsmusikern des Nutzers und Künstlern.Donnerstags serviert Apple Music etwaund, wobei es Apples Geheimnis bleibt, warum die Empfehlungen ausgerechnet den jeweiligen Wochentag betreffen. Zudem gibt es eine Sektion mit Playlisten einzelner Künstler und einen Bereich mit Album-Neuveröffentlichungen der vom Nutzer favorisierten Musiker.Die Playlisten und Alben lassen sich über den blauen Button mit den drei weißen Punkten zu den Favoriten und der eigenen Mediathek hinzufügen; ebenso über Soziale Netzwerke, E-Mail und per Link teilen. Wem die Vorschläge mal nicht gefallen, kann das Apple über den blauen Button mitteilen. Über Nutzerrückmeldungen lernt Apple Music den Musikgeschmack des Anwenders besser kennen und wird anhand der gewonnenen Erkenntnisse im Laufe der Zeit immer passendere Musikvorschläge anbieten.Nach dem gescheiterten Connect-Vorgänger Ping wagt Apple nach einigen Jahren Abstand einen Neustart in das Social-Media-Metier. Nutzer können über Connect Künstlern sowie Musikbereichen wiefolgen und kommentieren. Die an Facebooks Timeline erinnernde Darstellung ist in zwei Spalten geteilt. Die kurzen Beiträge stammen von einzelnen Künstler oder Apple-Kuratoren und verlaufen chronologisch von oben nach unten.Nutzer entscheiden selbst, welche Inhalte Connect liefert. Wer einem Musiker via Connect folgen möchte, wählt auf der jeweiligen Künstlerseite über den blauen Button. Zudem schlägt Connect bereits von sich aus passende Musiker vor.Das Nutzungserlebnis ist aber nach wie vor nicht mit Platzhirschen wie Facebook und Twitter vergleichbar. Connect fristet immer noch ein Nischendasein im Schatten der Social-Media-Größen. Wer eine kommentarfreudige Community und Fülle an Künstlerbeiträgen erwartet, wird enttäuscht.