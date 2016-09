Die Rewind Jahressieger 2014

Rewind

Doch nun zu den Top-Produkten des Jahres 2014.

Vier davon mit dem besonders persönlichen "Editors' Choice Award".

Das langsam ausklingende Jahr 2014 war nicht nur besonders ergiebig für die Freunde cleverer Techniklösungen, sondern hat für dieauch eine wichtige Änderung mitgebracht: Die Umstellung vom PDF-Format auf das Webformat. Uns war sehr wohl bewusst, dass nicht jeder mit diesem Schritt zufrieden sein würde, hatte die PDF doch einige unbestreitbare Vorteile für den Leser, wie ein Magazin-ähnliches Layout. Aber nach rund drei Monaten Rewind im Web erweist sich die Entscheidung für diesen Schritt als eindeutig richtig. Mit einem Schlag hat die Rewind ihre Reichweite ungefähr vervierfacht. Dabei ist Inhaltlich fast alles beim Alten geblieben, nur ergänzt um die Möglichkeiten, die in einer PDF nicht zur Verfügung stehen, wie beispielsweise die Einbindung von Videos.Wir sind bemüht, das Lesevergnügen der MTN- und Rewind-Artikel noch weiter zu verbessern. Mit der neuen mTechNews-App für iDevices haben wir bereits eine tolle Möglichkeit dafür geschaffen. Mehrseitige Artikel lassen sich darüber sehr komfortabel an einem Stück lesen. Und das bei Bedarf komplett werbefrei für nur 2,99 Euro im Jahr.Unter den vielen redaktionell geprüften und bewerteten Geräten und Gadgets haben sich einige mit besonderer Leistung hervorgetan und sollen dafür an dieser Stelle gewürdigt werden.Lesen Sie auf den folgenden Seiten, welche Produkte es der Redaktion besonders angetan haben.