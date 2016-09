herrscht im Bereich der Verbraucherelektronik eine gewisse Frühjahrsmüdigkeit

Die Produkthighlights der Woche:

Leef iBRIDGE: Mehr Speicher für iDevices (Shop: )

Olympus Stylus SH-2: Die Kompaktkamera lebt

Panasonic: Drei neue Kopfhörer im April

Philips/Woox: Noch mehr Bluetooth-Kopfhörer

ThinkTank: Neue Profi-Taschen für kompakte Systemkameras

Lowepro erneuert Fastpack Fotorucksäcke

Philips präsentiert seine 2015er TV-Range

Kurze Atempause. In dieser und voraussichtlich auch der nächsten Woche gibt es keinen Praxistest. Bedingt durch Lieferverzögerungen bereits bestellter Testmuster ist eine kleine Lücke entstanden. Neuheiten gibt es natürlich trotzdem zu vermelden, wobei die gerade abgehaltene, einst größte Computermesse der Welt, die CeBit, von Jahr zu Jahr weniger Input für Verbraucher liefert. Nicht umsonst hat sich die CeBit seit letztem Jahr zu einer reinen B2B-Messe (Business to Business) gewandelt. Zwar kann nach wie vor jeder Interessierte die Messe besuchen, aber der Ticketpreis von 60 Euro dürfte "Gelegenheitsbesucher" doch stark abschrecken. Die Berliner IFA im Spätsommer wird dafür umso stärker zum Mekka der Verbraucherelektronik.Apple-Fans müssen sich bis zum nächsten großen Ereignis auch erst mal wieder ein paar Monate gedulden, doch zumindest wird es mit dem Marktstart der Apple Watch und dem neuen MacBook im April noch einiges an Gesprächsstoff für Zwischendurch geben. Ansonsten. Die Schlagzahl der Neuvorstellungen ist momentan deutlich reduziert.