CallKit-Probleme: Apple verspricht Lösung mit iOS 10.1

Apple hatte mit iOS 10 unter anderem auch das kaum beachtete CallKit eingeführt, womit sich erstmals verschiedene Telefonie-Systeme unter der Telefon-App von iOS vereinen. Neben transparenten Wechseln zwischen Mobilfunk und VoIP-Telefonie (Voice over IP) zeigt die Telefon-App dadurch auch alle verpassten Anrufe an, egal bei welchem System diese auftraten. Zu CallKit gehört auch CallDirectory, womit sich Dritt-Adressbücher mit den Anrufen kombinieren lassen. Dies erlaubt nicht nur die Bereitstellung von Zusatzinformationen, sondern auch automatisierte Reaktionen wie eine Anrufblockierung.Genau hier, beim Blockieren von Anrufen, gibt es aktuell wohl noch Stabilitätsprobleme. App-Entwicklern, die entsprechende CallDirectory-Erweiterungen veröffentlichen wollen, hat Apple nun Berichten zufolge mitgeteilt, diese aufgrund unkalkulierbarer Fehler zunächst zu ignorieren. Vielmehr will Apple die Veröffentlichung von iOS 10.1 abwarten, womit voraussichtlich die Fehler der Vergangenheit angehören werden.Im Fall der App Callblock von Rocketship kam es beispielsweise zum Versagen bei der Blockierung unerwünschter Werbeanrufe. Nachdem die Entwickler zunächst einen Fehler in der App vermuteten, liegt das Problem laut Apple möglicherweise in CallKit. Demnach blockt das System Anrufe nicht immer zuverlässig, obwohl dies von der App entsprechend mitgeteilt wird.Seit gestern Abend liegt daher das geplante iOS 10.1 in der vierten Beta-Version für Entwickler bereit. Eine Veröffentlichung von iOS 10.1 zum Monatsende wäre denkbar. Dadurch könnte Apple nicht nur verschiedene Fehler wie in CallKit beheben, sondern auch eine verbesserte Funktionalität für neue Apple-Produkte bereitstellen. Insbesondere werden zum Monatsende die bereits im September angekündigte Apple Watch Nike+ und die angekündigten AirPods in den Handel kommen.