BootCamp-Treiber des neuen MacBook Pro sorgt für Sound-Probleme

Berichten zufolge kann es bei den neuen MacBook Pro zu Sound-Problemen kommen kann, wenn diese in Kombination mit Windows verwendet werden. Resultat sind nach längerer Nutzung unter anderem Aussetzer und laute Knallgeräusche, die unabhängig von der eingestellten Lautstärke entstehen. Doch ist der Schuldige für diese Schrecksekunden bereits ausgemacht.Verantwortlich sollen demnach veraltete Sound-Treiber des zugehörigen BootCamp-Paketes sein , welches die Hardware-Komponenten des MacBook Pro auch unter Windows uneingeschränkt nutzbar macht. Wenn es bereits zu Knallgeräuschen gekommen ist, könnte es allerdings für eine Treiber-Aktualisierung bereits zu spät sein.So kann es bei den Knallgeräuschen zu einer physischen Beschädigung der Lautsprecher kommen , welche auch die Tonausgabe in macOS beeinträchtigt. Es ist daher empfehlenswert, auf den neuen MacBook Pro vorerst nicht direkt in Windows zu starten bzw. dort die BootCamp-Treiber zu installieren. Wer auf Windows angewiesen sein sollte, kann aber auf Virtualisierungslösungen zurückgreifen, bei denen Windows innerhalb von macOS ausgeführt wird. Möglich ist dies unter anderem mit Parallels Desktop VirtualBox und VMware Fusion