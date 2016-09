Billiger Lightning In-Ear Kopfhörer für unter 30 Euro – Produkthighlight

Kompakt

Marke OKCS Bezeichnung Lightning In-Ears Art Lightning In-Ear Kopfhörer Empf. Preis (€) 29,95 Verfügbarkeit sofort

In der letzten Woche hatte ich Ihnen den High End Kopfhörer Audeze SINE, der wahlweise per Lightning an iDevices angeschlossen werden kann, in einem ausführlichen Test vorgestellt. Darüber hinaus gab es einen kontrovers diskutierten Meinungsartikel zum möglichen Wegfall der analogen Klinkenbuchse im nächsten iPhone.Meine Prognose lautete, dass es vermutlich nicht lange dauern würde, bis deutlich erschwinglichere Kopfhörer mit digitalem Lightning-Anschluss zu haben sein werden. Nun ging es sogar viel schneller als vermutet: Bei Amazon ist derzeit ein In-Ear Kopfhörer mit Lightning-Kabel gelistet, der auch sofort lieferbar sein soll (solange noch vorrätig) und lediglich knapp 30 Euro kostet.Bei einem so günstigen Preis ist mit high-endiger Klangqualität zwar nicht zu rechnen, aber das Beispiel zeigt, dass es definitiv nicht lange dauern wird, bis die Zubehörindustrie sich auf den (noch immer nicht bestätigten) Wegfall der Klinkenbuchse im iPhone 7 eingestellt hat. Nicht nur solvente High-Ender und Besserverdiener werden sich Kopfhörer für die digitale Apple-Schnittstelle leisten können, sondern alle Einkommensschichten plus Schüler, Studenten, Taschengeldempfänger, Sparfüchse u.s.w.Die Kritik wird deswegen allerdings kaum verstummen. Den besagten In-Ear gibt es nämlich wahlweise auch mit herkömmlichem Klinkenstecker und kostet damit nur 9,95 Euro – allerdings runtergesetzt von 19 Euro. Damit bedeutet ein Lightning-Kabel am Kopfhörer auch weiterhin einen spürbaren Aufpreis, was angesichts der zusätzlichen Elektronik auch nicht verwunderlich ist. Dafüres zumindest in den meisten Fällen auch einen ebenso deutlichen Mehrwert in Form besserer Klangqualität geben, was den Mehrpreis durchaus rechtfertigen würde. Und man sollte auch nicht übersehen, dass die OKCS mit Lightning günstiger sind, als die original Apple EarPods mit Klinke, denen Sie äußerlich fast bis aufs Haar gleichen.Die Schlagzeile hier lautet aber ganz klar: Lightning-Kopfhörer im untersten Preissegment sind keine Utopie, sondern jetzt erhältlich. Noch bevor Apple die Klinkenbuchse tatsächlich aus dem iPhone verbannt hat.Natürlich kann man den OKCS Lightning In-Ear auch an allen bisherigen iDevices mit Lightning-Port nutzen und muss dafür nicht auf das nächste iPhone warten, welches aller Voraussicht nach mit eigenen, passenden In-Ears geliefert wird. Das nur so am Rande.