Bald Akku-Austauschprogramm für das iPhone 6?

Im November hatte Apple ein Austauschprogramm für den Akku des iPhone 6s angekündigt. Apple reagierte damit auf Nutzerbeschwerden, wonach das Gerät sich plötzlich ausschaltete, obwohl der Akku noch gar nicht leer war. Besitzer eines iPhone 6s Plus gingen allerdings leer aus, denn das Programm umfasst ausschließlich bestimmte Modelle mit 4,7"-Display. Apple hat eine Seite geschaltet, auf der sich überprüfen lässt, ob das eigene iPhone betroffen ist ( ).Einer Meldung des japanischen Magazins Macotakara steht aber noch ein weiteres Austauschprogramm bevor. Dieses soll sich auf die Vorgängerversion beziehen, also das seit Herbst 2014 verfügbare iPhone 6. Weitere Angaben macht Macotakara aber nicht. Unbekannt bleibt daher vorerst, ob es sich beim iPhone 6 um dieselbe Sachlage handelt oder ob Apple mit dem Programm auf andere Fehler reagiert.Weiterhin keine guten Nachrichten gibt es für Nutzer des iPhone 6 Plus, bei denen die "Touch Disease" auftritt - das plötzliche Versagen des Displays (siehe dieser Artikel: Miese Apple-Kommunikation & Sammelklagen. Touch Disease beim iPhone 6 ). Obwohl es sich ganz offensichtlich um einen Serienfehler handelt, bittet Apple betroffene Kunden dennoch für die Reparatur zur Kasse - das einzige Entgegenkommen ist derzeit, dass Kunden etwas weniger als normalerweise für den Austausch berappen müssen.