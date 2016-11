Augmented Reality: Apple testet smarte Brille

Vorstellung möglicherweise schon Ende 2017?

Tim Cook wird nicht müde zu erwähnen, dass die erweiterte Realität (Augmented Reality) ein großer Markt für Apple ist und dieser in Zukunft noch weiter wachsen wird. Bisher hat Apple in diesem Marktbereich noch kein eigenes Produkt - aber diverse Patente deuten darauf hin, dass Apple an Produkten im Bereich AR beziehungsweise VR (Virtual Reality) arbeitet.Nun berichtet Bloomberg, dass Apple aktuell eine intelligente Brille, ähnlich der Google Glass, teste und beruft sich dabei auf eine zuverlässige Quelle. Weiter heißt es, dass Apple kleine Stückzahlen von Bauteilen für die Prototypen der Brille geordert hat. So habe Cupertino beispielsweise Bildschirme bestellt, die nahe am Auge sitzen können, also eine sehr hohe Pixeldichte besitzen.Auch zu den Funktionen äußerte sich die Quelle. Beispielsweise könnte die intelligente Brille des kalifornischen Computerherstellers unter anderem Bilder anzeigen und Fotos oder Videos aufnehmen können. Weitere Funktionen wurden allerdings nicht genannt. Die Brille lasse sich drahtlos mit dem iPhone verbinden, ähnlich wie dies bei der Apple Watch derzeit der Fall ist.Auch ein möglicher Verkaufsstart wurde genannt - so solle die Brille, wenn die Entwicklung weiterhin so verläuft wie geplant, 2018 verfügbar sein. Möglicherweise würde die Einführung im Frühjahr stattfinden. Wenn man sich an der Apple Watch orientiert, wäre ein möglicher Vorstellungstermin dann die iPhone-Keynote im September 2017. Dort ließe sich das Gerät zeigen und der Verkaufstermin ankündigen. Weitere Details zu dem Gerät könnte man dann in den folgenden Monaten bis zum Verkaufsstart veröffentlichen.Ob eine solche Brille wirklich in den Handel kommt, ist natürlich mit den Gerüchten nicht endgültig besiegelt, allerdings deuten diverse Patente darauf hin. Erst kürzlich wurde Apple ein Patent zugesprochen, welches eine Augmented-Reality-Navigationslösung zeigt und ein Gefühl gibt, in welche Richtung Apple eine Brille entwickeln könnte.