Augmented Reality: Apple in 1-2 Jahren laut KGI mit eigenem Produkt

Apple entwickelt aktuell in viele Richtungen und investiert in Forschung und Entwicklung mehr als je zuvor. In welchen Bereichen diese Ausgaben schnell zu neuen Produkten führen könnten, ist ungewiss. Viele erwarten im Bereich Augmented Reality (AR) ein Produkt von Apple.Der normalerweise gut informierte KGI-Analyst Ming-Chi Kuo rechnet mit einem AR-Produkt von Apple in ein bis zwei Jahren, dies habe ihm eine seiner Quellen berichtet. Kuo zufolge wird ein AR-Produkt von Apple in der gleichen Weise auf den Grundlagen des iPhone aufbauen, wie dieses zuvor auf der Basis des iPod entstanden ist. Theoretisch ließe sich in die Aussage eine weitere Ebene einbauen - das iPhone legte den Weg für die Apple Watch und die Technik der Watch führt zu einem AR-Produkt. Dieser Zwischenschritt wäre logisch, da die Technik verkleinert wird und näher am Benutzer ist.Wie genau ein AR-Produkt aussehen könnte, führte Kuo nicht aus. Denkbar wäre eine Daten-Brille wie die von Google entwickelte Google Glass. Laut dem KGI-Analyst werde Apple das Produkt erst veröffentlichen, wenn die Technik vollkommen ausgereift ist. Aktuell entwickeln viele Hersteller die zweite Generation ihrer Augmented Reality-Produkte.Microsofts AR/VR-Produkt nennt sich HoloLens und ist eines der aktuell leistungsfähigsten Produkte in diesem Bereich. Allerdings ist die Daten-Brille extrem wuchtig und unangenehm zu tragen - ein Produkt, was Apple so wahrscheinlich nicht vorstellen wird. Möglich wären mit einer AR-Brille beispielsweise Aufgaben wie Navigation oder Videotelefonate aus der Ego-Perspektive. Außerdem ließe sich der Bildschirm der Apple Watch virtuell erweitern. Vorstellbar sei laut Kuo auch eine Anwendung in Apples Auto-Projekt.Mit der Vorfreude auf ein solches Produkt sollte man sich jedoch erst einmal zurückhalten, auch wenn es in letzter Zeit mehrere vage Gerüchte gab - so geisterte jahrelang ein Apple-Fernseher durch die Gerüchteküche, der bis heute nie vorgestellt wurde, vermutlich auch nie präsentiert werden wird. Ein bisschen Hoffnung besteht allerdings, denn Apples angemeldeten Patente in Richtung AR häufen sich in den letzten Monaten. Nach Kuos Informationen werde Apples AR-Produkt in den nächsten 1-2 Jahren auf den Markt kommen, eine Vorstellung wäre also ab Herbst 2017 möglich. Sollte Apple diesen Zeitplan einhalten, werden im Laufe der kommenden Monate sicher weitere Informationen zu dem Produkt auftauchen.Weiterführende Links: