Apple verliert Robotik-Expertin an Nest Labs

Nach einem kurzen Intermezzo bei Apple ist die Robotik-Expertin Yoky Matsuoka nun wieder bei Nest tätig, einem Tochterunternehmen von Alphabet, zu dem auch Google gehört. Matsuoka war erst im vergangenen Mai zu Apple gewechselt, um unter anderem Entwicklungen im Gesundheitssektor und bei künstlicher Intelligenz voranzutreiben. Bei Nest ist sie als CTO (Chief Technology Office) tätig und damit für die Neu- und Weiterentwicklung von Lösungen zur Heimautomatisierung verantwortlich.Yoky Matsuoka stellt für Apple einen großen Verlust im Bereich des Maschinenlernens dar. Die gebürtige Japanerin kann eine bewegte Biografie vorweisen. Nachdem sie aus gesundheitlichen Gründen die Karriere als Tennisspielerin abbrechen musste, forschte Matsuoka beim MIT (Massachusetts Institute of Technology) im Bereich Neurorobotik. Später war sie in Washington als Robotik-Professorin tätig und erhielt 2007 den MacArthur Genius Award.Als Mitgründerin von Google X im Jahr 2009 wechselte Matsuoka in die privatwirtschaftliche Forschung und ging bereits 2010 zu Nest Labs, um als CTO die Entwicklung des intelligenten Nest-Thermostats zu leiten. Nachdem Nest im Jahr 2014 von Google übernommen wurde, wollte sie ursprünglich als CTO zu Twitter wechseln, musste aber aufgrund einer schweren Erkrankung eine ungeplante Auszeit nehmen. Im vergangenen Jahr dann ging Matsuoka von Nest Labs zu Apple, wo jedoch wenige Monate später das Titan-Projekt rund um ein selbstfahrendes Elektro-Auto größtenteils eingestellt wurde. Daraus zog sie offenbar Konsequenzen und ist nun wieder bei Nest Labs tätig.Auf Apples Unternehmenskultur wirft ihr schneller Wechsel zurück zu Nest Labs einen Schatten. Apple hatte im Dezember versucht , mit Lockerung eines Publikationsverbotes im Bereich Künstliche Intelligenz den Unmut bei Mitarbeitern zu dämpfen. Gelungen ist dies möglicherweise nicht, wie sich nun zeigt. Bereits vor zwei Wochen hatte mit Daniel Gross ein bekannter KI-Experte Apple verlassen , ohne dies näher zu begründen.