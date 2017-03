Apple testet Nachfolger des Apple TV 4

Es ist kein Geheimnis, dass diverse App-Enwickler auf iOS, macOS und auch tvOS Statistik-Tools in Apps eingebaut haben, um Nutzerstatistiken zum App-Gebrauch zu erhalten. Diese ermitteln normalerweise auch die verwendete Hardware wie auch die Systemversion.Einem Mitarbeiter von Firi Games fiel auf, dass in den App-Statistiken zu einer Apple-TV-App ein neues Gerät aufgetaucht ist, welches sich derzeitig nicht im Handel befindet. Das Gerät gibt sich als "AppleTV 6,2" aus - das aktuelle Apple TV 4 hört allerdings auf die Modellbezeichnung "AppleTV 5,3". Auch der IP-Bereich, aus dem das Gerät betrieben wurde, legt nahe, dass es sich um ein Apple-internes Testgerät handelt. Ferner läuft auf dem Gerät bereits eine Vorabversion von tvOS 11 - aktuell ist momentan die Version tvOS 10.2.Apple beginnt meistens schon mehrere Monate vor möglichen Produktankündigungen mit Tests, welche nicht mehr unter solch strengen Sicherheitsvorkehrungen betrieben werden wie in der Prototypen-Entwicklung. So gehört es dann auch dazu, im App Store Drittherstellerprogramme zu testen, welche möglicherweise über eingebettete Statistik-Tools verfügen. Beispielsweise hat Apple schon Ende 2016 damit begonnen, frühe Entwicklerversionen von macOS 10.13 zu testen.Wann ein neues Apple TV erscheinen wird, ist bisher noch unklar. Wahrscheinlich ist es, dass Apple auf der Entwicklermesse WWDC 2017 zum ersten Mal tvOS 11 der Öffentlichkeit zu präsentieren. tvOS 11 wird mit hoher Sicherheit im Herbst erscheinen - dies dürfte dann auch der Starttermin für eine neue Apple-TV-Generation sein.