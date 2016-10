Apple stellt neue tvOS-App "TV" vor

Die Gerüchte im Vorfeld trafen zu und Apple hat heute eine neue App namens "TV" für das tvOS 10 des Apple TV 4 vorgestellt. Es reagiert auf das Sehverhalten und listet entsprechend der Vorlieben des Nutzers die aktuellen Lieblingsserien als erstes. Neben Serien zeigt "TV" auch aktuelle Filme sowie Live-Übertragungen an, die sich entweder in iTunes selbst oder einer der Partner-Apps wie HBO Now befinden.Sofern man noch nicht in iTunes oder bei einer Partner-App als Käufer oder Abonnent registriert ist, wird dies zunächst angeboten oder mit "Single-Sign-On" automatisch aktiviert. Mithilfe des Sprachassistenten Siri lassen sich die Funktionen ebenfalls nutzen, sodass Nutzer sehr einfach zwischen den aktuellen Inhalten navigieren können.Dabei merkt sich "TV" auch die letzten Wiedergabepositionen, sodass man jederzeit unterbrechen und an gleicher Stelle fortfahren kann. Zunächst wird "TV" in den USA erhältlich sein. Das zugehörige Update auf tvOS 10.1 wird im Dezember erscheinen. Ob "TV" auch im beschränkten Umfang in anderen Ländern verfügbar sein wird, ist unklar.