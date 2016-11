Apple rettet den Pfirsich-Hintern - Rückkehr des beliebten Symbols in Emoji-Bibliothek

Pfirsich veränderte beliebtes Antlitz

Evolution: Pfirsich-Emoji in iOS 10.1 (links), iOS 10.2 Beta 2 (Mitte) und iOS 10.2 Beta 3 (rechts)

Die Rückkehr des Hintern

Der Siegeszug der Emoji in Apples Produktportfolio treibt manchmal seltsame Blüten. Mit iOS 10 und macOS Sierra baute Cupertino die Funktionalität mit den kleinen Chat-Symbolen deutlich aus, unter anderem erlaubt die Nachrichten-App inzwischen das Verschicken von Emoji in dreifacher Größe. Genau das erforderte von Apples Grafikabteilung aber auch ein Redesign der meisten Bildchen, damit sie auch auf hochauflösenden Displays in der gewachsenen Größe noch ordentlich aussehen.Mit iOS 10.2 sollen die Redesigns aufs iPhone kommen. Beta-Tester können bereits seit einiger Zeit einen Blick darauf werfen. Unter anderem wurden sämtliche Obst-Emoji restauriert - eine aber erhielt dabei besondere Aufmerksamkeit. Der Pfirsich hatte bislang nämlich eine frappierende Ähnlichkeit mit einem rötlichen, von einem Blätterkranz gekrönten menschlichen Hintern.Offensichtlich gibt es viele Nutzer, die das Emoji auch in genau dieser Konnotation in Chats verwenden. Denn Apples Neugestaltung, die deutlich weniger Gemeinsamkeiten mit den berühmten vier Buchstaben hat, stieß auf Traurigkeit und Kritik. »Rettet den Pfirsich-Po!«, hieß die Devise beispielsweise bei einigen Twitter-Nutzern. Neugestaltete Emoji verändern auch in der Chat-Historie im Nachhinein ihr Aussehen; viele wollten ihre gesendeten Hintern aber behalten und auch künftig das prominente Körperende noch fröhlich mit ihren Kontakten teilen.Am Montag gab Apple die dritte Beta von iOS 10.2 frei - und der Pfirsich-Hintern war zurück. Zwar nicht in der identischen Gestaltung wie zuvor (er ist orangener und höher auflösend), aber wieder einwandfrei doppeldeutig. Anscheinend hört Apple auch bei Kleinigkeiten immer mal wieder in die Nutzerschaft hinein und setzt kleinere Gefallen wie diesen um.iOS 10.2 erweitert außerdem die Emoji-Bibliothek um jene 72 Symbole, die im Sommer neu in den Unicode-Standard aufgenommen wurden, darunter der Clown, Pinocchio, einen Taschentuch-Schneuzer, ein Selfie und die bekannte Facepalm-Geste. Seit iOS 10 gibt die intelligente QuickType-Funktion auch passende Emoji als Wortvorschlag aus und in der Nachrichten-App sucht ein Algorithmus nach geschriebenen Worten, die man auch ebenso gut als Emoji verschicken könnte.Weiterführende Links: