Apple holt Spotify-Manager zu Apple Music

Um sich im umkämpften Musikstreamingmarkt von der Konkurrenz abzusetzen, sind Exklusivinhalte notwendig. Um diese zu erhalten, braucht man gute Kontakte zu Künstlern und Plattenfirmen. Genau die hat Steve Savoca, immerhin arbeitete er fünf Jahre lang als Vice President of Content für den Marktführer Spotify, bevor er dort im August 2016 seinen Hut nahm.Wie ein Apple-Sprecher nun bestätigte, hat Savoca in Apple seinen neuen Arbeitgeber gefunden. Für ihn ändert sich somit weder sein Arbeitsplatz in New York noch seine Tätigkeit, nur der Auftraggeber. Künftig wird er seine Verbindungen für Cupertino nutzen, insbesondere zu kleineren unabhängigen Labels auf der ganzen Welt.Savoca hat eine lange Karriere in verschiedenen Plattenfirmen hinter sich, bevor er 2011 zu Spotify kam. So arbeitete er etwa für Zomba, Jive und London-Sire Records. Bei Spotify war er dann einer der ersten US-amerikanischen Angestellten des schwedischen Dienstes, der mit 40 Millionen Abonnenten und weiteren 60 Millionen Nutzern der werbefinanzierten Variante den Markt beherrscht. Apple Music folgt auf Platz 2 mit zuletzt gemeldeten 20 Millionen zahlenden Kunden. Andere Anbieter wie Tidal folgen abgeschlagen dahinter.Apple steckt aktuell viel Energie in den Ausbau von Apple Music. Wie Jimmy Iovine gerne betont, reicht es eben nicht, lediglich denselben Katalog wie Spotify anzubieten. Neben Exklusiv-Partnern wie Drake oder Taylor Swift denkt der Konzern aktuell darüber nach, das Angebot auch auf Videoinhalte auszubauen. Bisher beschränkten sich die Filme auf Konzertübertragungen und eine Dokumentation über Dr. Dre. Bald aber sollen ein paar Folgen des in den USA beliebten Carpool Karaoke für den Dienst erscheinen und die Show »Planet of the Apps« befindet sich in Vorbereitung. Mittelfristig ist sogar ein Ausbau zu einem TV-Streamingdienst mit exklusiven Film- und Serienformaten möglich.