Apple feuert Mitarbeiter nach Fotoskandal mit Kunden-iPhones

In einem australischen Apple-Geschäft hatten mehrere Mitarbeiter für ein anzügliches Bewertungsspiel nicht nur unerlaubt Fotos von Mitarbeitern und Kunden erstellt, sondern möglicherweise auch Privatfotos von Kunden-iPhones kopiert. Apple hat aus dem Skandal nun Konsequenzen gezogen und bereits vier Mitarbeiter entlassen. Um welche Mitarbeiter es sich handelt, ist nicht bekannt.Die Untersuchung vor Ort durch US-amerikanische Mitarbeiter von Apples Personalabteilung dauert aber noch an, um auch der Frage nachzugehen, welchen Umfang das Verhalten einnahm und durch weitere Mitarbeiter möglicherweise unterstützt wurde. Der Skandal war laut Medienberichten bekannt geworden, nachdem ein nicht involvierter Mitarbeiter einen Beteiligten beim Durchsuchen von Fotos auf einem Kunden-iPhone erwischt hatte.Bislang habe Apple aber eigenen Angaben zufolge keine Beweise dafür gefunden, dass tatsächlich Fotos von Geräten kopiert wurden, die im Apple Store zur Reparatur vorlagen. Ob im Zuge des Bewertungsspiels auch eine polizeiliche Untersuchung eingeleitet wurde, ist nicht bekannt. Den Berichten zufolge wurden die Mitarbeiterinnen und Kundinnen im Ganzen und in Teilen heimlich von den ehemaligen Mitarbeitern fotografiert, und dann mit Punkten von 1 bis 10 bewertet. Ob dabei auch schamverletzende Fotos im Spiel waren, ist unklar.Das Apple-Geschäft in Brisbane, der Landeshauptstadt von Queensland, wurde am 25. August 2012 eröffnet und war bislang nicht durch Schlagzeilen oder Skandale negativ aufgefallen. Für Apple selbst ist der Vorfall unangenehm, was sich durch die umfangreiche Untersuchung zeigt. Apple hebt immer wieder hervor, wie wichtig Vielfalt für das Unternehmen sei. Allerdings wird Apple auch immer wieder die Diskriminierung von nichtweißen oder weiblichen Mitarbeitern vorgeworfen.Laut Apples letztem Bericht zur Verteilung der Mitarbeiter sind weltweit 32 Prozent der Beschäftigten Frauen. In den USA liegt der Anteil sogar bei nur 12 Prozent. Die Aufschlüsselung nach Ethnie der Mitarbeiter führt Apple nur in den USA durch, wo sich 24 Prozent Asiaten und jeweils 13 Prozent Dunkelhäutige und Hispanics auf die jeweiligen Standorte verteilen.