Apple darf ab sofort selbstfahrende Autos auf die Straße bringen

Autoprojekt mit unsicherem Ausgang

Die Bestätigung: Apple will autonome Autos testen

Es ist etwas mehr als zwei Jahre her, dass ein großes Apple-Projekt publik wurde - allerdings nie offiziell, denn Apple hielt sich diesbezüglich stets bedeckt. Es herrschte aber unter Marktbeobachtern keinerlei Zweifel, dass Apple am Automobilmarkt interessiert ist und deswegen Milliarden in die Erforschung selbstfahrender Autos investierte. Eine beispiellose Abwerbetour durch die Automobilbranche war die Folge, in der sich Apple namhafte Fachleute von vielen großen Herstellern sicherte. Außerdem gab es eindeutige Hinweise auf eigens für den Automobilbau errichtete Forschungszentren, eines davon beispielsweise auch in Berlin. Allein im Großraum San Francisco, allen voran Sunnyvale, soll eine vierstellige Anzahl an Mitarbeitern eingesetzt sein.Im vergangenen Herbst hieß es dann aber übereinstimmend von mehreren großen Quellen wie Wall Street Journal, Bloomberg und Financial Times, dass Apple die laufende Entwicklung vorerst stoppt und nach neuen Wegen sucht. Der Grund: Weder gelang es, mit großen Herstellern eine Partnerschaft einzugehen, noch stellte es sich als gangbarer Weg heraus, alles in Eigenregie zu entwickeln. Angeblich steht daher das komplette Projekt unter Vorbehalt. Ein kompletter Neustart sei verhängt worden, ebenso eine neue Zieldefinition. Ein komplett eigenes Apple-Auto sei nicht mehr das Ziel, stattdessen erörtere Apple ganz verschiedene Ansätze. Eine Zusammenfassung bietet folgende Meldung: Erstmals ist nun aber eine offizielle Bestätigung erfolgt, dass Apple an selbstfahrenden Autos forscht. Apple bewarb sich nämlich um eine Lizenz, derlei Fahrzeuge in Kalifornien einsetzen zu dürfen. Jene Lizenz wurde gewährt und an diesem Wochenende auch publik gemacht. 30 Unternehmen besitzen eine solche Genehmigung, darunter auch Google und Tesla. Ein sehr interessantes Detail dabei: Bei den von Apple angemeldeten Fahrzeugen handelt es sich um den Typ Lexus RX450h. Lexus ist Toyotas Edelmarke. Apple wollte sich natürlich nicht näher zu den Plänen äußern, gab jedoch an, großes Interesse an den Bereichen Maschinenlernen und künstliche Intelligenz zu haben. Vor wenigen Monaten hieß es, Apple wolle bis Ende des Jahres eine Entscheidung bezüglich des weiteren Vorgehens treffen. Angesichts der nun erhaltenen Lizenz ist somit der Weg frei, bisherige Erkenntnisse auch auf den Straßen Kaliforniens zu testen.