Apple Support: Twitter-Kanal ausgezeichnet

Der Apple Support ist die erste Anlaufstelle für Kunden, wenn es Probleme mit den Geräten des kalifornischen Computerherstellers gibt. Man kann den Kundenservice über viele verschiedene Wege erreichen. Eine Möglichkeit ist es, die Experten über den 2015 eingerichteten Twitter-Kanal zu kontaktieren. Zudem ist der Apple Support über Telefon, Chat oder E-Mail erreichbar. Vor Kurzem hat Apple seine Support-Webseite runderneuert und eine Support-App veröffentlicht, die momentan als Testphase nur in den Niederlanden verfügbar ist.Der Twitter-Account, der bereits über 500.000 Abonnenten hat, wurde nun von dem Kurznachrichtendienst für seinen guten Kundenkontakt ausgezeichnet. Bei Standardprobleme bekämen Kunden eine rasche Hilfe, der Apple Support antwortete teilweise bereits nach wenigen Minuten.Der Twitter-Kanal ist täglich von 8:00 bis 20:00 Uhr kalifornischer Zeit erreichbar. Fragen können allerdings nur in englischer Sprache gestellt werden, da die meisten Begriffe in der Computerwelt aber Englisch sind, sollte dies kein großes Problem darstellen.