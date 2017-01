Apple Pencil 2 zusammen mit neuen iPads?

Pencil 2 zusammen mit dem iPad Pro 2?

Patente deuten mögliche Neuerungen an

Preis und Verfügbarkeit

Apple achtet bei der Beschreibung des Apple Pencil sehr genau, dass es eben nicht nur ein herkömmlicher Eingabestift, sondern ein sehr viel fortschrittlicheres Instrument ist. Während ein "Stylus" lediglich die Eingabe mit einem Finger nachahmt, kann der Apple Pencil auch Neigung und Druckstärke erfassen. Sobald Stiftberührung erkannt wird, erhöht sich im Display außerdem die Frequenz der Abtastung, damit eine möglichst genaue Wiedergabe der Stift-Position erfolgt. Wer den Apple Pencil zum Zeichnen verwendet, kann daher sehr exakt arbeiten und durch veränderte Druckstärke beispielsweise dickere Linien zeichnen. Ein Fingerersatz ist der Apple Pencil keinesfalls, denn Multitouch-Bedienung bleibt der bevorzugte Weg. Der einst von Steve Jobs geäußerte Ausspruch "Nobody needs a stylus" behält damit Gültigkeit, denn benötigt wird der Pencil tatsächlich nicht.Vorgestellt wurde der Apple Pencil im Herbst 2015, zusammen mit dem iPad Pro 12,9". Gerüchten zufolge bereitet Apple derzeit die Markteinführung der zweiten Generation vor. Besagter Apple Pencil 2 soll demnach zusammen mit neuen iPad-Modellen erscheinen. Details zur den Verbesserungen im Vergleich zum aktuellen Apple Pencil gehen aus den Angaben allerdings nicht hervor. Als Quelle werden die üblichen "Zulieferer aus China" genannt. Ein Blick auf Patentanträge der letzten Monate könnte allerdings Rückschlüsse ermöglichen.Beispielsweise forschte Apple an Integration mit dem Smart Cover, sodass sich dieses als Zeichen-Tablet verwenden ließe. Auch Unterstützung herkömmlicher Trackpads war im Gespräch. Auf Apples Produktpalette umgemünzt wäre also beispielsweise auch Nutzung auf dem MacBook Pro denkbar. Nutzer des Apple Pencil wünschen sich zudem einen virtuellen Radiergummi - sowie einen besseren Weg, den Apple Pencil aufzubewahren. Vor einigen Monaten hatte Bloomberg gemeldet, Apple wolle auch Safari und Mail um Pencil-Funktionen erweitern - nämlich um die Möglichkeit, Anmerkungen zu verfassen.Der Apple Pencil steht derzeit nur für das iPad Pro (9,7" und 12,9") zur Verfügung und kostet bei Apple 109 Euro ( ). Apple spricht im Store von sofortiger Verfügbarkeit.