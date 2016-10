Apple Music: Werbeclip führt durch komplette Musik-App von iOS

Apple hat auf dem konzerneigenen YouTube-Kanal den neuesten Werbespot für Apple Music veröffentlicht. Auf den ersten Blick fallen einige Unterschiede im Vergleich zu den bisherigen Clips auf. Während in der Vergangenheit vor allem mit prominenten Apple-Partnern wie Taylor Swift, The Weeknd oder Kenny Chesney im Vordergrund standen, erinnert das neue Video eher an eine Display-Aufnahme.Denn über die gesamte Laufzeit von 1:21 Minuten (auch die Länge ist ungewöhnlich) sieht man fast nur ein roségoldenes iPhone, welches die Musik-App von A bis Z durchklickt. Unterbrochen wird dieser »Screencast« nur von vereinzelten Werbeslogans und wilden Kamerafahrten, die zur durchgängig laufenden Rockmusik "Where You At" von den Bohicas passt.Die Musik-App erhielt mit iOS 10 ein Redesign mit dem Ziel, die Nutzerführung zu verbessern. Hauptkritik an Apple Music war die verwirrende und wenig intuitive Bedienung. Der Clip geht alle fünf Reiter der App nacheinander durch: Library (im Deutschen: Mediathek), For You (Für Dich), Browse (Entdecken), Radio und Search (Suchen). Dabei werden Finger-Taps durch einen transparenten Ring an der entsprechenden Stelle visualisiert - auf Akteure verzichtet der Spot somit vollständig. Aber natürlich zeigt das iPhone-Display zahlreiche bekannte Stars aus dem Musikgeschäft oder zumindest ihre Namen, um neben den Funktionen der Musik-App mit dem Umfang der Musikbibliothek des Streamingdienstes zu werben.