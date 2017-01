Apple Music: Kooperation mit FC Bayern München

Partnerschaft mit Beats by Dr. Dre für 2017 erneuert

Sponsoring ist bei großen Unternehmen eine häufig genutzte Möglichkeit, um Werbung zu schalten und auf eine bestimmte Zielgruppe auszurichten. Bisher hielt sich Apple in Deutschland mit Sponsoring zurück. Mit Apple Music fährt Cupertino nun aber einen anderen Kurs und verkündet eine exklusive Partnerschaft mit dem FC Bayern München.Die exklusive Partnerschaft mit Apple Music umfasst mehrere Punkte. Zum einen wird Mats Hummels weiter für Apples Streamingdienst und die Telekom arbeiten. Zum anderen hat der FC Bayern auf Apple Music eine Playlist veröffentlicht. In dieser werden von den Spielern Lieder eingestellt, die sie besonders motivieren oder dazu bringen, sich auf ein bevorstehendes Spiel zu konzentrieren.Weiter werde man in Zukunft exklusiv auf Apple Music besondere Inhalte wie Fotos oder Videos aus der Kabine veröffentlichen, heißt es in der Pressemitteilung. Zudem geht man weiter auf die Bedeutung von Musik im Sport ein. So sei Musik für sportliche Leistungen immer wichtig gewesen, um sich zu motivieren und nicht aufzugeben.Die Partnerschaft zwischen Apple und dem FC Bayern passt gut ins Bild. So haben beide Unternehmen auch eine Kooperation mit der Deutschen Telekom, welche Hauptsponsor des FC Bayern ist. Seit Einführung des ersten iPhones in Deutschland arbeitet auch Apple sehr intensiv mit dem Bonner Telekommunikationsunternehmen zusammen. Aktuell bieten die beiden Unternehmen eine 6-monatige kostenlose Apple-Music-Mitgliedschaft für Kunden der Deutschen Telekom an.Im selben Atemzug verkündet der Fußballverein, dass die Partnerschaft mit Apples Tochterunternehmen Beats Electronics auch im neuen Jahr weitergeführt werde. So heißt es, dass Beats by Dr. Dre exklusiver Audio-Partner des FC Bayern München bleibe und Spieler auch im Jahr 2017 mit Lautsprechern und Kopfhörern ausstatten werde.Weiterführende Links: