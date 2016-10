Apple-Geschäft: Diebesbande erbeutet iPhones im Wert von 13.000 $

Diebstahl »im Rudel«

Auch New York regelmäßig getroffen

Apple Stores sorgen für die direkte Begegnung zwischen Kunden und Apple-Mitarbeitern, stellen für manchen Langfinger aber auch eine große Versuchung dar - immerhin liegen dort Unmengen an wertvollen Geräten herum. Der US-Bundesstaat Massachusetts erlebt gerade einen gefährlichen Trend hin zu groß angelegten Ladendiebstählen, deren Opfer nun schon zum zweiten Mal ein Apple Store wurde.Das Konzept der Aktion an diesem Dienstag in Natick bei Boston war sehr einfach. Eine Gruppe von sieben Personen betrat in Kapuzenpullis gehüllt die Mall und lief zielstrebig auf den Apple Store zu. Dort verteilten sie sich, um gleichzeitig jeweils mehrere iPhones von ihren Sicherungskabeln zu reißen und schleunigst das Weite zu suchen. Der gesamte Vorgang dauerte weniger als eine Minute. Allen sieben gelang die Flucht, keiner konnte identifiziert werden. Insgesamt entwendeten sie 19 iPhones im Gesamtwert von etwa 13.000 US-Dollar (etwa 12.000 Euro).Den Informationen der zuständigen Polizeibehörde handelte es sich bei den Tätern um Jugendliche und junge Erwachsene, Männer ebenso wie Frauen. Es könnte sich dabei um die gleichen Personen handeln, die vergangene Woche eine ähnliche Aktion im unweit gelegenen Apple Store von Hingham zuschlugen. „Wir haben davon gehört“, kommentierte Polizeisprecherin Cara Rossi diesen kriminellen Trend. „Sie arbeiten in Rudeln. Sie kommen schamlos rein und stehlen.“Nicht nur in Massachusetts sind Apple Stores immer wieder Ziel von Verbrechern. Die Großstadt New York war in diesem Jahr schon viermal Schauplatz von großangelegten Ladendiebstählen. Der wohl bekannteste davon waren die dreisten Diebe, die sich im Juni blaue Apple-T-Shirts überzogen und auf diese Weise in die Reparaturräume der Stores gelangten . Von dort entwedeten sie fast 80 iPhones. Apple geht übrigens im Augenblick dazu über , ausgestellte iPhones in den Stores nicht mehr an Sicherungsschlaufen zu befestigen, sondern auf ausgelösten Alarm zu setzen, wenn ein iPhone gestohlen wird. Natürlich hilft das in einem Fall wie dem jüngsten in Natick nicht, aber auch die Sicherungskabel haben sich nicht als effektiv gegen vorsätzlichen Diebstahl herausgestellt.Weiterführende Links: