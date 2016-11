Amazon Prime: Preiserhöhung angekündigt

Mittlerweile bietet Amazon Prime ( ) viel mehr als eine schnelle Lieferung - Serien- und Filmstreaming, Musikstreaming, kostenloses Sichern von Fotos in die Cloud, früheren Zugriff auf Blitzangebote und der BuyVIP-Club, um nur einige zu nennen. Das alles gab es für 49 Euro Jahresbeitrag.Die Jahresbeitrag fiel in Deutschland immer günstiger als in anderen Ländern aus. Nun kündigt Amazon eine Preiserhöhung an. Der Jahrespreis wird um 20 Euro auf 69 Euro steigen. Allerdings gibt es eine gute Nachricht, denn laut der Prime Webseite können Neukunden den Dienst noch bis Februar 2017 für 49 Euro im ersten Jahr erhalten. Bestandskunden, deren Mitgliedsbeitrag vor dem 1. Juli 2017 abgebucht wird, zahlen ebenfalls ein weiteres Jahr 49 Euro. Auch das monatliche Prime-Abo wird im Preis erhöht, ab 1. Februar 2017 zahlt man hier einen Euro mehr und damit 8,99 Euro. Dafür erhält der Kunde dann aber alle Vorteile des Dienstes und nicht nur wie bisher das Video-Angebot.Ob sich der Dienst trotzdem noch lohnt, ist nicht pauschal zu sagen. In den meisten Anwendungsfällen wird der Dienst aber weiterhin Sinn ergeben, da ein Netflix-Abo bereits mehr kostet als Amazon Prime. Bei Amazons Angebot hat man allerdings diverse Vorteile neben den Serien. Zusätzlich ist von Betroffenen zu hören, dass Amazon sehr kulant und bei Fragen oder Problemen von Prime-Kunden äußerst hilfsbereit ist.Weiterführende Links: