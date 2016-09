1.650 Apps im iMessage App Store

iMessage modernisiert Kommunikation

Seit dem Start von iOS 10 ist mittlerweile etwas mehr als eine Woche vergangen. Zusammen mit dem neuen Betriebssystem hat Apple die Funktion eingeführt, Apps in iMessage zu nutzen. Statistiken der Technik-Seite TechCrunch zeigen nun, wie beliebt dieses neue Feature ist.Insgesamt sind 1.650 Apps erhältlich. Über 1.200 davon sind Sticker-Sammlungen. Rund 300 lassen sich kostenlos laden, während hingegen über 900 kostenpflichtig erhältlich sind. Die teuersten Apps kosten bis zu vier Euro.Die übrigen gut 400 Apps stammen aus den Bereichen Unterhaltung, Nachrichten und Spiele. Neben der steigenden Anzahl von iMessage-Apps bieten auch viele Hersteller Updates ihrer Programme an, um Funktionen in Apples Chat-Programm zu integrieren.Mit den hinzugekommenen Funktionen in iMessage lassen sich Informationen nun auf einer anderen Ebene mit Chat-Partnern teilen. Zudem wird die Kommunikation durch neue Features, wie zum Beispiel Sticker oder Spiele, vielseitiger. iMessage-Apps sind zusammen mit iOS 10 seit dem 13. September erhältlich.