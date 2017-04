Smartphone-Tarif für Kinder: Vodafone mit Erweiterung für Red+

Kindersicherung fürs Internet

Vodafone Young für Jugendliche

Dass Kinder und Jugendliche immer früher zu Smartphone-Nutzern werden, ist ein Trend, welcher sich wohl nicht aufhalten lässt. Ob diese Entwicklung nun als gut oder schlecht einzustufen ist, ist umstritten. Festzuhalten bleibt, dass sich die Mobilfunkanbieter mittlerweile auf den Trend einstellen und mit neuen kindgerechten Smartphone-Tarifen aufwarten.So auch Vodafone , welche mit einer Erweiterung zu den "Red+"-Tarifen versuchen, Kinder an den Mobilfunkvertrag der Eltern zu koppeln. Bei Vodafone Red+ Kids handelt es sich um eine kostenpflichtige Zubuchoption für Vodafone-Kunden. Für 10 Euro pro Monat bekommen Anwender eine weitere Sim-Karte, welche dann in das Smartphone des Kindes ab 6 Jahren eingesetzt werden kann.Als Nachweis, dass der Tarif von einem Kind genutzt wird, muss innerhalb von zwei Wochen eine Kopie des Schülerausweises oder der Geburtsurkunde bei Vodafone eingereicht werden. Das Datenvolumen, über welches das Kind verfügen kann, lässt sich individuell über die eigene Vodafone-App einstellen und wird vom Highspeed-Volumen des Hauptvertrages abgezogen. Zudem lassen sich Filter aktivieren, sodass die jungen Anwender nur auf "kindgerechten" Seiten surfen können. So werden beispielsweise Pornografie, Gewalt und politische Extreme gefiltert.Weiter stehen den jungen Anwendern monatlich 200 Telefon-Minuten in alle Netze offen. Innerhalb des Vodafone-Kosmos kann unendlich viel telefoniert werden. Zudem können Nutzer monatlich bis zu 50 SMS versenden. Sollten diese Grenzen mal erreicht sein, so kann das Kind ohne Zustimmung durch den Hauptvertragsnehmer keine weiteren SMS versenden oder Anrufe in andere Netze tätigen. Damit bleibt die volle Kostenkontrolle bei den Eltern.Zudem bietet Vodafone für Jugendliche die Young-Tarife an. Bei diesen handelt es sich um Prepaid-Tarife, die monatlich berechnet werden können und dem Jugendlichen Telefon- und SMS-Flatrates in alle Netze gibt. Je nach gewähltem Tarif steht den Anwendern ein Datenvolumen zwischen 2 und 11 Gigabyte zur Verfügung.Weiterführende Links: