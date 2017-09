Apples Preiserhöhungen und Preissenkungen nach dem Event - ein Überblick

iPad Pro

Produkt Speichergröße Preisänderung iPad Pro 10,5’’ WiFi 256 GB 899 € statt 829 € iPad Pro 10,5’’ WiFi 512 GB 1.119 € statt 1.049 € iPad Pro 10,5’’ WiFi + Cellular 256 GB 1.059 € statt 989 € iPad Pro 10,5’’ WiFi + Cellular 512 GB 1.279 € statt 1.209 € iPad Pro 12,9’’ WiFi 256 GB 1.069 € statt 999 € iPad Pro 12,9’’ WiFi 512 GB 1.289 € statt 1.219 € iPad Pro 12,9’’ WiFi + Cellular 256 GB 1.229 € statt 1.159 € iPad Pro 12,9’’ WiFi + Cellular 512 GB 1.449 € statt 1.379 €

iPhone SE

iPhone SE, 32 GB: 409 € statt 479 €

iPhone SE, 128 GB: 519 € statt 589 €

iPhone 6s

iPhone 6s, 32 GB: 519 € statt 649 €

iPhone 6s, 128 GB: 629 € statt 759 €

iPhone 6s Plus, 32 GB: 629 € statt 759 €

iPhone 6s Plus, 128 GB: 739 € statt 869 €

iPhone 7

iPhone 7, 32 GB: 629 € statt 759 €

iPhone 7, 128 GB: 739 € statt 869 €

iPhone 7 Plus, 32 GB: 769 € statt 899 €

iPhone 7 Plus, 128 GB: 879 € statt 1.009 €

Apple Watch Series 1

Apple Watch Series 1, 38 mm: 269 € statt 319 €

Apple Watch Series 1, 42 mm: 299 € statt 349 €

Apple TV 4

Wer seit dem gestrigen Apple-Event durch den aktualisierten Apple Online Store streunt, lenkt seine Aufmerksamkeit sicherlich auf die neu hinzugefügten Produkte: iPhone X, iPhone 8, Apple Watch Series 3 mit neuen Modellen auch in den Linien Edition, Hermès und Nike+, sowie Apple TV 4K. Doch auch abseits dieser Neuvorstellungen gab es Änderungen, speziell bei der Preissetzung. Dabei geht es nicht nur um die obligatorischen Reduzierungen bei den Geräten, die fortan nicht mehr die neuesten ihrer Reihe sind; es gab nämlich auch Preiserhöhungen. MacTechNews gibt einen Überblick.Um das Apple-Tablet ging es gestern Abend überhaupt nicht. Deswegen ist es etwas überraschend, dass die Keynote auch hier zum Anlass für eine Änderung genommen wurde - allerdings eine, die den Kunden weniger freuen dürfte. Die mehr Speicher fassenden Modelle sind allesamt um 70 Euro teurer geworden. Das bedeutet konkret:Die speicherkleinsten Modelle mit 64 GB sind dagegen alle gleich geblieben, wohl auch um die Bewerbung »Preise ab xy €« beibehalten zu können. Zur Erinnerung: Diese betragen beim iPad Pro 10,5’’ in der WiFi-Variante 729 €, mit Mobilfunk 889 €, und beim iPad Pro 12,9’’ in der WiFi-Variante 899 €, mit Mobilfunk 1.059 €.Keine Preisänderungen gab es bei den anderen Tablets, also iPad 9,7’’ und iPad mini 4.So unerfreulich die Entwicklung beim iPad Pro aus Kundensicht ist, so positiv dürfte die Preisreduzierung beim 4’’-iPhone aufgenommen werden. Für beide verfügbaren Speichergrößen ging es hier um 70 Euro nach unten. Also konkret:Entgegen der bisher üblichen Praxis belässt Apple in diesem Jahr auch das Vor-Vorgängermodell im Angebot. Möglicherweise möchte der Konzern als Kontrapunkt zum sehr hochpreisigen iPhone X ein sehr günstiges iPhone im Portfolio haben. Die Preissenkung schlägt mit 130 Euro auch recht kräftig ins Gewicht:Beim direkten Vorgängermodell von 2016 gab es neben der obligatorischen Herabsetzung der Preise noch zwei andere Neuerungen: Einerseits verschwand das speichergrößte Modell mit 256 GB aus dem Angebot - ein Vorgehen, wie es Apple in jedem Jahr mit dem Vorgänger-iPhone vollzieht. Andererseits ist auch die Zeit des roten iPhone 7 der (Product)Red-Reihe vorüber. Die Preissenkung beträgt bei allen Modellen wie auch beim 6s 130 Euro:Es sind wahrscheinlich Preisgründe, aus denen die Apple Watch Series 1 im Angebot verbleibt, während die Series 2 komplett gestrichen wurde. Die neuen Preise betragen:Wer bei der Set-Top-Box weiterhin auf 4K und HDR verzichten kann, hat immer noch Zugriff auf das Apple TV von 2015, allerdings nicht mehr mit 64 GB, sondern nur noch in der 32-GB-Variante. Diese kostet fortan statt 179 € nur noch 159 €.