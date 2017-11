In der Vorbestellungsphase war die Nachfrage nach dem iPhone X so hoch, dass innerhalb weniger Stunden die geschätzte Lieferzeit im Apple Online Store von einer Woche auf fünf bis sechs Wochen nach oben schnellte. Apples Zulieferer Foxconn kommt mit der Produktion des iPhone X aber offenbar besser hinterher, als von Apple zunächst eingeschätzt wurde. So fiel zum heutigen Verkaufsstart die geschätzte Lieferzeit um 33 Prozent.Wer sich jetzt für ein iPhone X entscheidet, hält das Gerät laut Apple ( ) bereits in drei bis vier Wochen in den Händen - und damit noch rechtzeitig vor Weihnachten. Es ist davon auszugehen, dass die Lieferzeit bei Apples Mobilfunkpartnern wie beispielsweise der Telekom ( ) ebenfalls sinken wird.Nicht nur Kunden sondern auch Investoren dürften sich darüber freuen, denn eine zeitnahe Bedienung der Nachfrage sichert auch Apples Umsatz im Weihnachtsgeschäft. Bei der gestrigen Präsentation der Unternehmenszahlen hat Apple für das aktuelle Quartal einen geschätzten Rekordumsatz von 84 bis 87 Milliarden US-Dollar vorausgesagt (MTN berichtete: ).