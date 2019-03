Kleine Neuigkeiten: Eröffnungsvideo, Produktseiten zur Apple Card, Trailer zu Apple-Serien, Apple TV umbenannt…

Apple benennt Apple TV um

Alle Produktseiten nun im Netz

Ausschnitte aus den Apple-Serien

Eröffnungsvideo des Events

Fokus: Geschichten erzählen

Apple Arcade – auf allen Plattformen?

Das "It's show time"-Event ist nun zu Ende – Apple kündigte auf der großen Bühne die Apple-Kreditkarte, Apple News+, ein Spiele-Abo sowie eine neue TV-App und eigene TV-Serien an. Hier eine Übersicht über weitere, kleinere Neuerungen:Apples Namenswahl für den TV-Seriendienst "Apple TV+" war vielleicht kein glücklicher, da der Konzern bereits den Namen "Apple TV" für die eigenen Set-Top-Boxen verwendet – nämlich das "Apple TV" und das "Apple TV 4K". Um wenigstens ein bisschen Ordnung zu schaffen, benennt Apple das Apple TV der vierten Generation in "Apple TV HD" um – den Namen des "Apple TV 4K" behält Apple aber bei.Apple hat nun die eigenen Internetseiten aktualisiert – die Produktseiten zur Apple Card (nur US) , zum Spiele-Dienst Apple Arcade (international) und zu Apple News (nur US und Kanada) sind nun verfügbar.Für Apple TV+ hat Apple eine deutsche Seite geschaltet – der Dienst wird im Herbst 2019 in über 100 Ländern starten. Auf der Seite finden sich allererste Ausschnitte aus den produzierten Serien, darunter "The Morning Show" und "See".Das Event begann mit einem sehr eindrucksvollen Video, in dem die Geschichte von Apple des Konzerns in Form eines Vorspanns erzählt wird.Apple TV+ soll sich durch hochwertige und beeindruckende Geschichten vom Rest der Streaming-Dienste unterscheiden. Welch hohes Augenmerk Apple auf die Qualität legt demonstriert der Konzern in einem Video mit Regisseuren, Darstellern und Autoren:Auf der Bühne wie auch auf den Produktseiten zu Apple Arcade ist zu lesen, dass die Spiele sich auf allen Apple-Plattformen spielen lassen und auch ein Wechsel zwischen den Plattformen möglich ist. Leider hat Apple nicht erwähnt, ob es eine Grundvoraussetzung für Spiele ist, dass diese auf allen Apple-Plattformen lauffähig sein müssen oder ob nur eine Auswahl der Spiele auch auf dem Apple TV oder Mac zur Verfügung stehen.