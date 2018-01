Große Updates für Word, Excel und PowerPoint für iOS stehen bevor

Microsoft hat heute im eigenen Blog bekanntgegeben, dass in den kommenden Tagen maßgebliche Aktualisierungen für die drei Hauptbestandteile von Office für iOS erscheinen werden: Word, Excel und PowerPoint erhalten jeweils große Updates.Hauptneuerung der drei Programme wird das gleichzeitige Bearbeiten von Dokumenten durch mehrere Nutzer sein - ein Feature, dass Microsoft vor einem Monat auch in Office für Mac eingeführt hat. Ähnlich der Zusammenarbeiten-Funktionalität in Pages, Numbers und Keynote können mehrere Nutzer gleichzeitig ein Dokument verändern und sehen dabei direkt die Eingaben der anderen Anwender.Alle Programme erhalten unter iOS 11 auch Unterstützung für Drag & Drop - so lassen sich beispielsweise zwischen der One-Drive-App und einem Programm aus Office direkt Dateien hin- und herschieben. Auch Drag & Drop zwischen Office-Anwendungen ist möglich. Ebenfalls verbessert wurde die Unterstützung von Bedienungshilfen in iOS 11, sodass Menschen mit Behinderungen die Apps besser nutzen können. Excel und PowerPoint werden laut Microsoft in den kommenden Tagen aktualisiert. Wer die Apps nutzen will, muss ein Office-365-Abo abschließen, welches ab 7 Euro pro Monat zur Verfügung steht. Ein Einmal-Kauf der Apps ist nicht vorgesehen.