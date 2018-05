Google News für iOS verfügbar - Nachrichten-Auswahl mit künstlicher Intelligenz

Letzte Woche kündigte Google eine neu entwickelte News-App mit dem simplen Namen "Google News" an - diese ist nun wie versprochen im App Store für iPhone und iPad verfügbar und ersetzt die ältere Nachrichten-App "Google Play Kiosk". Die App ist kostenfrei - vorausgesetzt wird nur ein ebenfalls kostenfreies Google-Nutzerkonto sowie ein iOS-Gerät mit mindestens iOS 11.0.Dabei verwendet Google laut eigenen Angaben Machine Learning wie auch künstliche Intelligenz, um Nachrichten zusammenzufassen, ähnliche Meldungen zu erkennen und dem Nutzer eine passende Nachrichtenauswahl zu präsentieren. Google News lernt dabei, je nachdem was der Nutzer gelesen hat, welche Meldungen in Zukunft priorisiert angezeigt werden.Die App startet mit der "Für Dich"-Sektion, in der fünf Nachrichten in kompakter Form dargestellt werden - diese werden je nach Lesepräferenz des Nutzers ausgewählt. Der Leser kann in die Auswahl eingreifen, wenn ein Thema oder eine Rubrik nicht von Interesse ist.In der Schlagzeilen-Sektion hat der Nutzer die Möglichkeit, pro Meldung alle Quellen einer News zu durchforsten, um weitere Informationen zu einer wichtigen Meldung zu erhalten. Dabei werden auch soziale Netzwerke mit eingebunden wie auch ältere Meldungen zu einem speziellen Thema in Form einer Zeitlinie.