Bericht: MacBook Pro 16" innerhalb der nächsten Tage

Zeitgemäßes Design

Links das 15"-Modell, Rechts 16"

Verkaufsstart sehr bald

Sofern Apple noch planen sollte, in diesem Herbst ein weiteres Special Event zu veranstalten, bleibt nicht mehr viel Zeit bis zur Ankündigung. Auch wenn Apple dafür bekannt ist, Einladungen oft erst außerordentlich knapp vor einem Event zu verschicken, so stehen die Zeichen diesmal nicht auf ein Oktober-Event. Gleichzeitig kursieren aber mehrere Berichte, wonach die Vorstellung des neuen MacBook Pro 16" unmittelbar bevorsteht. Schon seit Monaten ist mehr oder weniger klar, dass Apple vor etwas größeren Umstellungen steht. "Etwas", da sich wohl am Innenleben des kommenden MacBook Pro nichts ändert, wohl aber am Design. Hier geht Apple nämlich einen überfälligen Schritt.Nicht nur beim iMac, auch beim MacBook Pro wirken die dicken schwarzen Displayränder nicht mehr sonderlich zeitgemäß. Viele Hersteller haben diese inzwischen eliminiert, ganz so wie Apple auch beim iPhone seit vorletztem Jahr auf ein randloses Design setzt. Selbigen Schritt plant Apple nun auch beim MacBook Pro, wie unter anderem Produktgrafiken in der Betaversion von macOS 10.15.1 enthüllten. Dort hinterlegt Apple bereits ein Icon des MacBook Pro 16", was nahelegt, dass die Produkteinführung unmittelbar bevorsteht.Jetzt ist ein weiterer Bericht aufgekommen, wonach nur noch wenige Tage vergehen, bis Apple das MacBook Pro 16" offiziell ankündigt. Noch in diesem Monat soll das Gerät auf den Markt kommen, auf die Architektur des aktuellen MacBook Pro 15" setzen, angesichts eines randlosen Displays aber bei gleichen Gehäuseabmessungen mehr Displaydiagonale bieten. Die Auflösung liegt angeblich bei 3.072 mal 1.920 Pixeln, was der Dichte des aktuellen Modells entspricht. Keinen dürfte überraschen, dass sich Apple das Plus an Displaygröße sicherlich bezahlen lassen wird, denn die neue Baureihe steht allen bisherigen Angaben zufolge an der Spitze der Preispyramide. Rund 200 bis 300 Dollar mehr als das 15,4"-Modell wurden bislang zitiert, was einem Einstiegspreis von rund 3000 Dollar entsprechen dürfte.