Beats Solo Pro: Neue On-Ear-Modelle mit aktiver Geräuschunterdrückung

Apples Tochterunternehmen Beats hat einen neuen On-Ear-Kopfhörer vorgestellt, der als erster seiner Art Pure Adaptive Noise Cancelling (Pure ANC) zur Unterdrückung von Umgebungsgeräuschen bietet. Der Beats Solo Pro orientiert sich optisch an den Solo-Vorgängern, kommt im Innern aber mit aktueller Technologie daher. Dazu gehören außer dem angesprochenen Pure ANC auch Apples W1- sowie H1-Chip, die optimierte Verbindungen mit Endgeräten und einige weitere Features ermöglichen.Der Solo Pro verfügt über mehrere Wiedergabemodi, um je nach Nutzungssituation flexibel einsetzbar zu sein. Mit aktiviertem Noise-Cancelling unterdrückt der kabellose Kopfhörer aktiv und in Echtzeit Außengeräusche. Im „Transparenz“-Betrieb werden die Umgebungsgeräusche nicht so intensiv wie bei Pure ANC gefiltert, sodass Anwender ihre Umwelt besser wahrnehmen können – dies kann beispielsweise im Straßenverkehr von Vorteil sein und unfallvorbeugend wirken. Im „Stromsparmodus“ schließlich sind sowohl Geräuschunterdrückung als auch Transparenz deaktiviert, was die Akkulaufzeit deutlich verlängert.Mit aktiviertem Pure ANC erreicht der Solo Pro laut Beats eine Wiedergabedauer von bis zu 22 Stunden. Bei ausgeschalteter Geräuschunterdrückung (und Transparenz) steigt der Wert auf bis zu 40 Stunden. Das „Fast Fuel“-Feature ermöglicht es den Kopfhörern, innerhalb von 10 Auflademinuten genug Energie für drei Stunden Wiedergabezeit zu sammeln. Wenn Nutzer den Solo Pro zusammenklappen, schaltet sich das Produkt automatisch aus.Wie schon von anderen Beats- und Apple-Kopfhörern gewohnt bietet auch der Solo Pro eine umfassende Siri-Integration. Per „Hey Siri“ oder Tastendruck sind viele Sprachbefehle möglich. Der Beats Solo Pro kommt in sechs Farben auf den Markt, darunter schwarz, weiß, grau, rot und zwei Blautöne. Zudem sind im Lieferumfang ein Lightning auf USB-A Ladekabel und ein Etui zum Transport enthalten. Der Kopfhörer kostet 299,95 Euro (Store: ).