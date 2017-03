watchOS 3.2 und tvOS 10.2 in der 6. Betaversion

watchOS 3.2

tvOS 10.2

Apple vervollständigte heute Nacht den Reigen der sechsten Betas für sämtliche Betriebssysteme. Nachdem in der Nacht zum Dienstag die neuesten Testversionen von macOS und iOS an Entwickler und öffentliche Tester gingen, waren heute Nacht nun watchOS und tvOS an der Reihe. Für die Systeme von Apple Watch und Apple TV gibt es allerdings kein öffentliches Betaprogramm, sodass Tester ein Entwicklerkonto bei Apple haben müssen.Das nächste Update für die Apple Watch umfasst bekanntermaßen den sogenannten »Theater-Modus«, welcher bei Bedarf das automatische Aufleuchten des Displays beim Heben des Handgelenks verhindert. Diese Funktion ist vor allem für Theater-, Kino- oder sonst Besuche von öffentlichen Veranstaltungen gedacht. Außerdem erhalten Entwickler mit watchOS 3.2 Zugriff aus SiriKit.Mit der nächsten Systemversion können Besitzer eines Apple TV schneller durch lange Liste scrollen, was die Bedienung per Siri Remote etwas komfortabler machen soll. Außerdem bringt das Update Verbesserungen bei der Massenverwaltung von Geräten, indem das »Device Enrollment Program« unterstützt und die Optionen des »Mobile Device Managements« erweitert werden.Mit einer endgültigen Freigabe der neuen Systeme kann in naher Zukunft gerechnet werden, eventuell im Rahmen eines iPad-Events.