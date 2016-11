iPhones im Refurbished Store - Apple startet im US-Store

Reaktion auf Gerichtsurteil?

Seit Jahren ist Apples offizieller Refurbished Store eine beliebte Anlaufstelle, um vergünstigte Hardware direkt bei Apple zu kaufen, für die identische Garantie-/Gewährleistungsbedingungen herrschen. Während Macs, iPhones sowie Zubehör-Artikel meist wenige Monate nach Erscheinen auch im Refurbished Store für generalüberholte Geräte auftauchen, setzte Apple über diesen Kanal bislang keine iPhones ab (mit einer kurzen Ausnahme, nämlich 2008 beim iPhone 3G). Ein Blick auf den US-Store zeigt jedoch, dass sich daran nun grundlegend etwas verändert hat. Seit dieser Woche lassen sich auch iPhones in der Sektion finden - wie erwähnt allerdings zunächst nur in den USA.Der wesentlicher Grund, warum Apple nun auch iPhones generalüberholt vertreibt, könnte ein Gerichtsurteil sein. So hatte ein Gericht in Amsterdam entschieden, dass Austauschgeräte im Garantiefall "gleichwertig" sein müssen. Apples bisherige Praxis, statt Neugeräten generalüberholte Versionen zu überreichen, erfülle diese Vorgabe nicht, wie es in der Begründung hieß. Zwar kann es sich bei einem generalüberholten Produkt durchaus auch um ein Neugerät handeln - beispielsweise, wenn der Kunde den Artikel wieder zurückschickte - normalerweise handelt es sich aber um iPhones, die schon einmal in Gebrauch waren, repariert wurden oder aus neuen und wiederverwendeten Teilen kombiniert sind. Was dem normalen Anwender wohl niemals auffällt, stellte im erwähnten Verfahren aber ein Problem dar.Marktbeobachtern zufolge handelte es sich beim Urteil zwar zunächst nur um einen Einzelfall, allerdings um einen solchen mit Signalwirkung. Es gilt als denkbar, dass Apple den Austausch von iPhones international verändern muss. In Südkorea erfolgte bereits vor Jahren die Umstellung, dass Kunden garantiert ein neues und nicht nur ein neuwertiges Gerät erhalten. Im deutschsprachigen Refurbished Store ( ) gibt es iPhones übrigens noch nicht und es bleibt auch unbekannt, ob Apple die Sektion in absehbarer Zeit einführen wird. Hierzulande bewirbt hin und wieder einmal die Telekom generalüberholte iPhones, Apple selbst vertrieb diese Geräte allerdings nie.