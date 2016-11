iPhone 8 mit OLED-Bildschirm: Konzept aufgetaucht

Nachdem sich die Berichte um das kommende iPhone immer stärker häufen, beginnen viele Nutzer zu überlegen, wie die nächste Smartphone-Generation aus dem Hause Apple aussehen könnte - nicht nur Anwender stellen sich diese Fragen, sondern auch Grafiker und Designer.Von einem solchen Designer stammt das neueste Konzept, welches ein mögliches iPhone 8 zeigen soll. Sicher wird das Gerät nicht genau so kommen wie in dem Video und auf dem eingebundenen Bild zu sehen, jedoch gibt es erste Anhaltspunkte, wie Apple den neuen OLED-Bildschirm verwirklichen könnte.In dem Konzeptvideo ist ebenfalls zu sehen, dass das nächste iPhone Wireless Charging unterstützt, eine Funktion, die viele Nutzer der aktuellen Generation vermissen. Ob Apple diese Funktion umsetzen wird, ist aktuell noch offen, laut neuen Medienberichten arbeitet Apple allerdings zusammen mit Foxconn an entsprechenden Komponenten.Das iPhone 8 wird für Herbst 2017 erwartet und soll Gerüchten zufolge als Jubiläums-Gerät viele neue Features besitzen um das Apple-Smartphone wieder deutlicher von der Konkurrenz abzusetzen.Weiterführende Links: