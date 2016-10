iPhone 8 Plus mit gebogenem OLED-Display - von Sharp-Chef bestätigt

Apples nächstes iPhone wird schon von vielen sehnsüchtig erwartet - obwohl das aktuelle iPhone 7 erst seit sechs Wochen verfügbar ist. Die nächste Smartphone-Generation aus dem Hause Apple soll über viele neue Funktionen wie Wireless Charging und ein komplett neues Gehäuse aus Glas und Aluminium oder Edelstahl verfügen.Sharp-Präsident Tai Jeng-wu sprach nun in einem Interview auch darüber, wie Apples Pläne für das 2017er iPhone seiner Meinung nach aussehen werden. Demnach werde Cupertino ab nächstem Herbst, zumindest in der Plus-Variante, auf ein OLED-Display setzen. Aktuell nutzt Apple bei den iPhones LTPS-Displays (low-temperature poly-silicon), welche aber bei den Kontrasten sowie den Schwarzwerten hinter OLED (organic light emitting diode) liegen.Da Sharp ein großer Auftragsfertiger für OLED-Bildschirme ist, dürfte der Sharp-Präsident Einblicke in Apples aktuelle Komponentenplanung haben. Durch die Biegsamkeit der OLED-Panels würden sich Apple neue Designmöglichkeiten eröffnen. Wie diese genau aussehen, ist natürlich noch ungewiss, ein anschauliches Beispiel gibt aber Samsung mit seinen Galaxy-S7-Edge-Smartphones.Laut Bloomberg steht Apple bereits seit September in Verhandlungen mit Sharp. Ein interessantes Detail der Gespräche zwischen Apple und Sharp sei, dass die Produktion der Bildschirme nicht nur in Japan sondern auch in den USA beheimatet sein soll.Das iPhone 8 wird aller Voraussicht nach im September nächsten Jahres präsentiert und kurz danach im Handel erhältlich sein. Wie genau dieses dann aussehen wird, lässt sich, wie oben bereits angedeutet, aktuell nicht einfach abschätzen. Jedoch kann man sich nahezu sicher sein, dass Apple große Neuerungen plant, da viele Patente in die OLED-Richtung mit einem randlosen Display auf der Vorderseite gehen. Die größte Hürde ist hierbei die Integration von Touch-ID-Sensor und Kamera in den Bildschirm.Weiterführende Links: