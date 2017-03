iPhone 7 (Product)Red: Blick von allen Seiten (Umfrage)

Ansonsten wenig rot

Rot-Weiß statt Rot-Schwarz

Mit dem iPhone 7 Special Edition ergänzte Apple gestern eine sechste Farboption für die aktuelle iPhone-Generation. Neben Silber, Mattschwarz, Diamantschwarz, Gold und Roségold tritt nun auch rot. Es ist das erste iPhone, welches als sogenanntes »(Product)Red«-Gerät angeboten wird. Unter diesem Label vertreibt Apple Geräte - in aller Regel iPods -, aus deren Erlös Gelder für HIV-Hilfsprogramme in Afrika bereitgestellt werden.Das rote Gehäuse-Finish gibt es sowohl für iPhone 7 als auch iPhone 7 Plus, allerdings nur in den beiden größeren Speicheroptionen 128 GB und 256 GB. Der offizielle Marktstart des Gerätes ist zwar erst dieser Freitag (24. März), aber in den USA haben einige Entwickler und Blogger bereits Testversionen erhalten, die sie in Videos der Öffentlichkeit präsentieren (Store: ).Marques Brownlee aus New York veröffentlichte bereits heute Nacht ein Unboxing-Video für ein iPhone 7 Plus (Product)Red mit 256 GB, also die höchstpreisige Variante. Er zeigt sich beeindruckt von der Hochwertigkeit des roten, eloxierten Aluminium. Gleichzeitig deckt er auf, dass außer der Gehäuserückseite nichts an diesem Gerät anders ist als beim üblichen iPhone 7. Das im Lieferumfang enthaltenden Kabel, das Netzteil, die Lightning-Ohrhörer und selbst die beigelegten Apple-Sticker sind weiß. Lediglich eine kleine Broschüre über (Product)Red liegt bei.So begeistert Brownlee von der roten Gehäuserückseite ist, so enttäuscht zeigt er sich über die Vorderseite. Diese weist nämlich weiße Ränder auf, genau wie bei Silver, Gold und Roségold. Die schwarze Umrandung des Displays, wie sie Mattschwarz und Diamantschwarz besitzen, hätten seiner Meinung nach viel besser zur roten Rückseite gepasst. Auch der Touch-ID-Ring um die Home-Taste leuchtet silber und nicht rot. Deswegen listet Brownlee drei Möglichkeiten auf, doch ein rot-schwarzes iPhone zusammenzubasteln: Die Kombination der Vorderseite eines schwarzen iPhone mit der Rückseite eines roten, die Nutzung von schwarzen Aufklebern für die Vorderseite oder einfach die Verwendung einer roten Schutzhülle. Natürlich haben alle drei Versionen ihre Nachteile, denn entweder braucht man zwei gleichwertige iPhones oder hat ungewöhnliche Aufkleber auf der Vorderseite oder es fehlt der Aluminium-Look der Rückseite.Hier ist das gesamte Unboxing-Video:Weiterführende Links: