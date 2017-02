iPad Pro: Apple antwortet auf kritische Tweets in neuen Werbespots

»Echte Probleme… beantwortet.« Unter diesem Motto stehen vier neue Werbeclips aus dem Hause Apple für das aktuelle iOS-Tablet iPad Pro. In jedem der 15-sekündigen Spots trägt ein Beispielnutzer eine überlebensgroße Karte mit einem Support- oder Beschwerde-Tweet vor sich her und erhält daraufhin von einem Sprecher eine sachliche - und natürlich für das iPad sehr vorteilhafte - Antwort. Am Ende setzt jeder der Clips auf einen Lacher, der einem Zuschauer allerdings nur manchmal auch tatsächlich über die Lippen kommen dürfte.Die gezeigten vier Twitter-Nutzer existieren übrigens tatsächlich, allerdings jeweils mit einem anderen Nutzerbild. Apples Angaben zufolge sind die Tweets ebenfalls echt. Ein Nutzer fragte etwa, ob es Microsoft-Software wie etwas Word auch für iOS gebe, was der Sprecher natürlich stolz bestätigt. Eine Nutzerin beschwerte sich über langsames WLAN, weswegen sie in einer Sporthalle lernen müsse, worauf Apple auf die LTE-Möglichkeit des Tablets hinweist. Einer dritten Nutzerin legt der Sprecher dar, dass es für iOS kaum Viren gibt und sie keine Angst vor den typischen PC-Schädlingen zu haben braucht. Nicht besonders gut kommt schließlich der Nutzer weg, der dem iPad Pro die Fähigkeiten eines Computers abspricht. Der Sprecher argumentiert, dass das iPad Pro sogar noch besser wäre und er der Twitterer somit »in gewissem Sinne sogar Recht« habe, was dieser mit einem unreflektierten Rechthaber-Jubel quittiert.Das iPad Pro 12,9'' ist aktuell das größte Apple-Tablet und wurde im Herbst 2015 vorgestellt. Im Frühjahr 2016 folgte dann die kleinere 9,7''-Variante. Die Pro-Tablets zeichnen sich unter anderem durch ihre Kompatibilität mit speziellem Zubehör wie der Tastaturhülle » Smart Keyboard « oder dem Eingabestift » Apple Pencil « aus.Für dieses Jahr wird eine neue Generation des iPad erwartet, die sich vom Design her deutlich vom bisherigen Pro unterscheidet. So sollen etwa, ähnlich wie beim iPhone X, sämtliche Ränder auf der Vorderseite wegfallen.Weiterführende Links: