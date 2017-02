iOS 10 verbreitet sich schneller als alle Vorgänger

iOS 10 stellt Rekorde auf

iOS 10 überholt iOS 7

Apple dokumentiert im Entwicklerbereich regelmäßig, welcher Anteil der Nutzer bereits auf das jeweils aktuelle System setzt und wie viele noch bei einer älteren Version blieben. Die Zahlen basieren auf den Zugriffsstatistiken des App Stores, spiegeln also nicht exakt die installierte Basis wieder. Wer beispielsweise noch ein ganz altes System verwendet, hat sich meist damit abgefunden, keine neuen Apps mehr im App Store zu finden - und ruft den Dienst daher dementsprechend seltener auf. Den jüngsten Zahlen zufolge kommt iOS 10 inzwischen auf einen Anteil von 79 Prozent. Nur noch 16 Prozent der erfassten Geräte werden mit iOS 9 betrieben, iOS 8 oder älter setzten 5 Prozent der Besucher ein.Dies ist nicht nur absolut gesehen ein sehr hoher Wert, sondern auch in Relation zu früheren großen Systemupdates. iOS 8 benötigte beispielsweise bis Mitte März, um auf vergleichbare Marktanteile zu kommen. iOS 9 schnitt etwas schlechter ab und war nach der gleichen Zeit auf dem Markt bei 77 Prozent. Die 79 Prozent von iOS 10 spiegeln auch wieder, dass Apple mit dem iPhone 7 Rekordverkäufe erzielen konnte - und neu erworbene iPhones werden jeweils mit dem aktuellen System ausgeliefert.Insgesamt kann Apple mit iOS 10 den schnellsten Umstieg verzeichnen. Zuvor war iOS 7 der Rekordhalter. Da Apple das Design der Benutzeroberfläche mit iOS 7 grundlegend umgestellt hatte, waren viele Nutzer neugierig und wollten die neue Version schnell ausprobieren. Bei iOS 10 verliefen die ersten beiden Wochen zwar ziemlich verhalten, unter anderem auch aufgrund von Download-Problemen am ersten Abend, anschließend überholte das System aber sämtliche Vorgänger.Der Anteil jener, die bewusst vor dem Update auf iOS 10 zurückscheuen, dürfte recht gering sein. Ohne dass es hierzu genaue Zahlen von Apple gibt, lässt sich dennoch die begründete Spekulation anstellen, dass ein beachtlicher Teil der verbliebenen Nutzer von iOS 9 noch ein iPhone 4s besitzen. Das 2011 auf den Markt gebrachte Gerät kann nämlich nicht mehr auf iOS 10 aktualisiert werden.