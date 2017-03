iOS 10.3 und Apple File System - die ersten Erfahrungen

iOS 10.3: Bislang ohne Probleme

APFS-Umstellung

iOS 10.3 war ein wesentlich größeres Update, als es die Updatebeschreibung vermuten lässt. Den meisten Nutzern, die nicht regelmäßig Seiten wie MacTechNews verfolgen, ist dies vermutlich gar nicht klar. Mit der Umstellung auf das Apple File System nahm Apple eine große Umstellung am Unterbau vor, die in der Beschreibung allerdings nicht einmal zur Sprache kam. Was für Entwickler und Technikbegeisterte Bedeutung hat, ist wohl in Apples Augen für den Normalnutzer nicht von Belang. Dies deckt sich mit der schon immer bei iOS verfolgten Strategie, den Nutzer nicht mit technischen Details zu behelligen und stattdessen die Funktionalität in den Vordergrund zu stellen. In den unzähligen Fragen kursiert momentan vor allem die eine Frage: Habe ich durch das Update auf 10.3 und die Umstellung auf APFS (Apple File System) Probleme zu erwarten?Den bisherigen Rückmeldungen zufolge handelt es sich bei 10.3 um ein weitgehend problemfreies Update und bislang blieben größere Fehlermeldungen aus. Der am häufigsten auftretende Fehler scheint momentan zu sein, dass sich die iCloud-Einstellungen nach erfolgter Installation nicht aktualisieren lassen. Wer im Falle des genannten Problems aber einfach den Schritt überspringt und dann anschließend in die iCloud-Einstellungen wechselt, kann die Aktualisierung abschließen. In Hinblick auf frühere große iOS-Updates ist es bemerkenswert, wie reibungslos das Update über die Bühne ging. Selbst die üblichen langen Wartezeiten wegen überlasteter Server fielen fast komplett aus.Wie sich schon während der langen Betaphase zeigte, klappt die Umstellung von HFS+ auf APFS beanstandungslos. Wer vor der Befürchtung steht, ein solcher Übergang sei riskant und die eigenen Daten in Gefahr, kann auf jeden Fall beruhigt werden. Natürlich ist es immer anzuraten, ein Backup anzufertigen, entweder per iTunes oder iCloud. Dennoch scheint APFS keine Probleme zu bereiten - und APFS verwaltet die Dateien und Bytes so zuverlässig, wie es soll. Viele Nutzer haben nach dem Update sogar das Gefühl, iOS 10.3 mache ihrem iOS-Gerät ordentlich Beine, alles laufe flotter als zuvor ab und außerdem stehe mehr freier Speicherplatz zur Verfügung. Die Stimmung kann daher momentan als eindeutig positiv beschrieben werden.