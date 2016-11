iBooks kommt aufs Apple TV 4 - in einer Kinderversion

iBooks gehört zu denjenigen Apple-Diensten, die bis heute noch nicht ihren Weg auf das Apple TV 4, die jüngste der vier App-Plattformen, gefunden haben. Das Lesen von Büchern auf dem großen Bildschirm ist natürlich auch keineswegs der Normalfall, dementsprechend wahrscheinlich auch nicht besonders häufig gefragt.Doch seit heute Nacht ist in den USA zumindest eine Abwandlung des Dienstes auf tvOS erschienen: Die App »iBooks StoryTime« ist dabei konkret auf Kinder und Lesenlernen zugeschnitten. Die Funktions »Read-Aloud« liest den Text eines Buches vor. Dabei werden jeweils die aktuell gesprochenen Worte markiert, sodass der Vorgang an typische Karaoke-Spiele erinnert. Alternativ können Nutzer aber natürlich auch selbst schmökern und mittels Siri Remote Seiten umblättern.Die App ist vorerst auf die Vereinigten Staaten beschränkt. Das dürfte auch an der geringen Auswahl an bisher verfügbaren Büchern liegen, immerhin müssen die Texte für Read-Aloud optimiert sein. Die Inhalte können als In-App-Käufe erworben werden und umfassen derzeit nur eine Handvoll Kinderbücher wie das Krümelmonster-ABC oder Turtles Pizza Party. Interessant ist dabei die Zusammenarbeit mit einem Familienkonto bei iCloud. Jedes Kinderbuch, welches eines der Familienmitglieder kauft, wird auch automatisch in iBooks StoryTime auf dem Apple TV 4 geladen.Apple äußerte sich nicht zur neuen App. Deswegen gibt es auch keinerlei Informationen darüber, ob eine vollausgewachsene iBooks-App in der Entwicklung ist. Wann und ob iBooks StoryTime seinen Weg nach Deutschland, Österreich oder die Schweiz findet, ist ebenfalls unbekannt. Eine Lokalisierung der App-Oberfläche auf Deutsch ist jedenfalls schon verfügbar. In den USA ist die App kostenlos und bringt für Nutzer das Kinderbuch »Dora's Big Buddy Race Read-Along Storybook« gratis mit. Systemvoraussetzung ist das aktuelle tvOS 10.0.1 und 13,5 MB freier Speicher.Weiterführende Links: