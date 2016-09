Wie gut das iPhone 7 gegen Kratzer, Verbiegen und Feuer geschützt ist

Home-Button und Kamera

iPhone 7 - gibt es erneut ein Bendgate?

Das iPhone in der Farbvariante Diamantschwarz zerkratzt zwar sprichwörtlich schon vom Anschauen - ganz anders sieht es aber bei der mattschwarzen Option aus. In einem Video wird getestet, was mit Gehäuse und Kamera passiert, wenn man den Bauteilen mit verschiedenen, scharfkantigen Gegenständen oder gar einem Feuerzeug zu Leibe rückt. Dabei ist es durchaus beeindruckend, wie gut das Gehäuse geschützt ist. Eine Rasierklinge sorgt natürlich für tiefe Scharten - nicht jedoch ein handelsüblicher Schlüssel, also ein ziemlich alltägliches Szenario in der Hosentasche. Einmal über das Gehäuse gewischt und vom Abrieb ist nichts mehr zu sehen.Ebenfalls recht unanfällig gegenüber Kratzern sind Home-Button sowie die ebenfalls aus Saphirglas gefertigte Kameralinse, wenngleich Schraubenzieher und Rasierklinge dennoch Schaden anrichten. Im Videokommentar heißt es dazu, man solle daher Rasierklingen lieber in der anderen Hosentasche mit sich führen. Stabil fallen die aus Metall gefertigten Schalter an den Seiten aus. Im Test wird gelobt, dass Apple sich nicht für Kunststoff, sondern für das hochwertigere Material entschied.Damit nicht genug, muss sich das getestete iPhone weiteren Tests unterziehen. Starke Hitze sorgt für keinen permanenten Schaden. Mit dem Feuerzeug aufgeheizt bleibt die Displaypartie zwar für einige Sekunden schwarz, nach dem Abkühlen funktioniert aber die Farbdarstellung wieder ohne Probleme - im Gegensatz zu Amoled-Displays, die an diesen Stellen dann permanent weiß bleiben würden.Bleibt natürlich die spannende Frage: Wie einfach ist das Gehäuse des iPhone 7 zu verbiegen? Seit dem iPhone 6 Plus, das sich in der Hosentasche unter einiger Krafteinwirkung verbiegen lässt, zählen derlei Tests zum üblichen Repertoire. Beim iPhone 7 sorgt übermäßiger Kraftaufwand dazu, dass sich die Display-Partie vom Gehäuse löst und der Kleber zu sehen ist. Das Gehäuse bleibt zwar komplett unbeschädigt - fraglich allerdings, ob Wasserdichtigkeit dann noch gewährleistet ist.